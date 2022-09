Italvolley maschile ha conquistato uno storico oro mondiale, gradino più alto del podio iridato a distanza di 24 anni dall'ultima volta. In Giappone, nel 1998, fu uno degli ultimi acuti della "Generazione di Fenomeni" plasmata da Julio Velasco; stavolta, è l'assolo tutto tecnica, mentalità e orgoglio della Nazionale di Fefè De Giorgi, stupendo condottiero in panchina del gruppo Azzurro. Il risveglio del giorno dopo, è uno dei più dolci di sempre! L'maschile ha conquistato uno superando 3-1 in finale la Polonia padrona di casa, e ritornando suldel podio iridatodall'ultima volta. In Giappone, nel 1998, fu uno degli ultimi acuti della "" plasmata da; stavolta, è l'assolo tutto tecnica, mentalità e orgoglio della, stupendo condottiero in panchina del gruppo Azzurro.

Dalle grandi giocate di Simone Giannelli, autore di 9 punti - prestazione incredibile per un palleggiatore, specie considerando la posta in palio, ma che conferma quanto "Gianna" sia talento generazionale fuori da ogni schema logico di questo sport - ai colpi potenti di Yuri Romanò, passando per le giocate intelligenti e preziose di Daniele Lavia e le schiacciate sensazionali di Alessandro Michieletto. Andiamo a rivivere la finale mondiale contro la Polonia in soli 205 secondi.

oro europeo 2021, conquistato dalla Nazionale sempre sul taraflex della Spodek di Katowice ma Generazione di fenomeni" tra il 1990 e il 1998, permettendo all'Italia di staccare Brasile e Polonia nell'albo d'oro e di accorciare sull'URSS, plurivincitrice iridata con 6 Mondiali conquistati. Un successo maturato a distanza di nemmeno un anno dall', conquistato dalla Nazionale sempre sul taraflex della Spodek di Katowice ma contro la Slovenia (3-2 in finale) . Un risultato che si aggiunge alle tre affermazioni conquistate, peraltro consecutivamente, dalla "" tra il 1990 e il 1998, permettendo all'Italia dinell'albo d'oro e di accorciare sull'URSS, plurivincitrice iridata con 6 Mondiali conquistati.

