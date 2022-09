Cuba agli ottavi di finale. Uno strano scherzo del destino? No, semmai il risultato di una formula della competizione dai più considerata ingiusta e machiavellica. Ecco ciò che attende l'sonori 3-0, di vincere il proprio raggruppamento con 9 punti (9 set vinti a fronte di 0 persi) e di piazzarsi come testa di serie numero 1, se non fosse stato per la formula del torneo iridato. Arrivare primi nella classifica combinata della prima fase dei Mondiali 2022 e affrontare una nazionale comeagli ottavi di finale. Uno strano scherzo del destino? No, semmai il risultato di unadai più considerata ingiusta e machiavellica. Ecco ciò che attende l' Italvolley di Fefè De Giorgi , capace di surclassare tutte e tre le avversarie della Pool E con, di vincere il proprio raggruppamento con(9 set vinti a fronte di 0 persi) e di piazzarsi come, se non fosse stato per la formula del torneo iridato.

Polonia e Slovenia, in quanto paesi organizzatori al posto della squalificata Russia, erano infatti già certe di poter essere 1ª e 2ª nel tabellone a eliminazione diretta in caso di qualificazione, non importa con quale posizionamento nella fase a gironi. L'Italia, dal canto suo, ha rispettato lo spirito di questo sport e deciso, contro la Cina, di non perdere quel set che le avrebbe garantito di affrontare l'Argentina negli ottavi e, potenzialmente, la vincente di Brasile-Iran nei quarti di finale, al posto di una tra Francia e Giappone, sempre in caso di vittoria su Cuba. Successo tutt'altro che scontato, quello contro Robertlandy Simon e compagni: la nazionale allenata da Nicolas Vives è infatti risultata una delle quattro migliori terze classificate della prima fase, ma soltanto perché inserita nella Pool B insieme a Brasile, Giappone e Qatar.

Simon è il faro di una squadra veloce e potente

biglietto da visita tutto sommato considerevole per una squadra che viene un po' sottovalutata, specie se rapportata all'Italia. Potenza e geometrie non sono mai mancate nella storia di Cuba e non difettano neppure in questa rassegna iridata, con Simon - appena passato dalla Osniel Melgarejo, schiacciatore appena ingaggiato dall'Allianz Milano, e soprattutto Jesús Herrera Jaime, nuovo cambio di Kamil Rychlicki alla Sir Safety Perugia, rappresentano terminali offensivi importanti per una squadra che sbaglia sicuramente tanto, pagando un difetto di continuità nel gioco, ma che può accendersi da un momento all'altro, per entrare in ritmo e diventare devastante. Poter contare sul miglior centrale al mondo - perché, per distacco, Simon è ancora tale nonostante i 35 anni d'età - e su giocatori quasi obbligati nel tirare sempre a tutto braccio, potrebbe mettere in difficoltà la ricezione degli Azzurri, un fondamentale in cui la Nazionale ha dovuto lavorare tanto dopo il doppio 0-3 incassato da Volleyball Nations League 2022. A ciò si aggiunga la presenza di Miguel Ángel López, uno degli schiacciatori più potenti al mondo - lo ricorderanno bene i tifosi della Lube, visto l'ultimo Mondiali per Club contro il Sada Cruzeiro - dotato di una velocità di braccio impressionante e capace di fare malissimo in pipe a qualsiasi difesa. Risulta allora evidente che Cuba sia sicuramente una squadra incostante, ma indubbiamente piena di talento diffuso. Il punto è chiaro: nella Pallavolo contemporanea sono ormai pochissime le "squadre materasso", mentre aumenta sempre più il numero di quelle che possono ambire a una medaglia mondiale. Nel valutare la formula "machiavellica" di questo torneo, bisognerebbe così sottolineare anche il fatto che l'Italia abbia beneficiato di un sorteggio più che favorevole, potendo giocare nella Pool meno equilibrata tra tutte le sei previste. Questo è un dato oggettivo, senza voler nulla togliere al grande lavoro svolto fin qui dagli Azzurri. Obbligare il Brasile al tie-break, giocarsela alla pari col Giappone (pur perdendo 1-3) e vincere 3-1 col Qatar nonostante i 35 errori non forzati (21 battute sbagliate). Risultati che, insieme, compongono untutto sommato considerevole per unache viene, specie se rapportata all'Italia.non sono mai mancate nella storia di Cuba e non difettano neppure in questa rassegna iridata, con Simon - appena passato dalla Cucine Lube Civitanova alla Gas Sales Bluenergy Piacenza in Superlega - nel ruolo di leader indiscusso e tanti giovani in rampa di lancio., schiacciatore appena ingaggiato dall', e soprattutto, nuovo cambio dialla, rappresentano terminali offensivi importanti per una squadra che, pagando unnel gioco, ma che può accendersi da un momento all'altro, per entrare in ritmo e diventare devastante. Poter contare sul- perché, per distacco, Simon è ancora tale nonostante i 35 anni d'età - e su giocatori quasi obbligati nel tirare sempre a tutto braccio, potrebbe mettere in difficoltà la, un fondamentale in cui la Nazionale ha dovuto lavorare tanto dopo ilincassato da Francia Polonia nelle Finals della2022. A ciò si aggiunga la presenza di, uno degli schiacciatori più potenti al mondo - lo ricorderanno bene i tifosi della Lube, visto l'ultimo Mondiali per Club contro il Sada Cruzeiro - dotato di unae capace di fare malissimo in pipe a qualsiasi difesa. Risulta allora evidente che Cuba sia sicuramente una squadra incostante, ma indubbiamente piena di talento diffuso. Il punto è chiaro: nella Pallavolo contemporanea sono ormai pochissime le "squadre materasso", mentre aumenta sempre più il numero di quelle che possono ambire a una medaglia mondiale. Nel valutare la formula "machiavellica" di questo torneo, bisognerebbe così sottolineare anche il fatto che l'Italia abbia beneficiato di un, potendo giocare nella Pool meno equilibrata tra tutte le sei previste. Questo è un dato oggettivo, senza voler nulla togliere al grande lavoro svolto fin qui dagli Azzurri.

Cuba incostante: cosa serve per non risvegliarne il talento

Se i punti di forza sono evidenti, quelli di debolezza possono essere facilmente elencati. Ricezione e difesa sono due fondamentali in cui i cubani non eccellono da tempo e, anche in questa rassegna iridata, stanno confermando di patire qualche difficoltà. L'estro in regia non è poi neppure lontanamente paragonabile a quello di Simone Giannelli, per quanto la coppia di palleggiatori abbia mostrato lampi interessanti nelle prime tre sfide di questi Mondiali. L'Italia dovrà allora giocare da Italia o, meglio, da Nazionale di De Giorgi. Attenzione a muro, senza far sì che i cubani possano usare le mani alte quali bersagli per comodi punti, variazioni dai nove metri - dal momento che, molto difficilmente, gli Azzurri riusciranno a raggiungere velocità e potenze dei cubani - e versatilità in attacco. Laddove, per versatilità, s'intende la capacità di variare i colpi e mettere in crisi le scelte del muro avversario, ma anche la possibilità di ricorrere a pallonetti tattici e palle spinte, sfruttando così l'ormai nota sagacia della coppia Lavia-Michieletto in questo tipo di giocate. Attenzione invece a trasportare la sfida sul piano del pathos e su quello del gioco a chi tira più forte: in questi aspetti i cubani sono maestri da sempre e, pur non avendo più a disposizione El Diablo, Joël Despaigne, o Leo Marshall da tanti anni, il canovaccio tattico della loro Pallavolo spinge sempre affinché si possano massimizzare questi elementi. Infine, sarà fondamentale obbligarli alle rigiocate, cercando di togliergli quella che è una loro prerogativa essenziale: la certezza di mettere palla a terra al primo tentativo. Forzare Cuba a scambi lunghi, vista anche la qualità della correlazione muro-difesa Azzurra, significherebbe potenzialmente far saltare il banco per la squadra di coach Vives. Il tutto, sperando che le prime tre sfide, così poco probanti, della Pool E, non abbiano fatto abbassare il livello di attenzione nella Nazionale: dal vivo non è sembrato affatto così, ma gli Azzurri sono comunque consapevoli del fatto che, con l'inizio della fase a eliminazione diretta, bisognerà cambiare marcia in ogni fondamentale.

