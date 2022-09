Italia e Slovenia sembra ormai diventata una classica della Pallavolo contemporanea. Dalla finale dei Mondiali 2022. Dopo Simone Anzani, possono addirittura giocare meglio rispetto alla sfida contro i transalpini. La Slovenia è però squadra decisamente temibile. La sfida trasembra ormai diventata una classica della Pallavolo contemporanea. Dalla finale degli Europei 2021 non è passato nemmeno un anno, eppure queste due nazionali si sono affrontate nuovamente in Volleyball Nations League 2022 e ora si giocano ladei Mondiali 2022. Dopo l'impresa al tie-break (15-12) contro la Francia , gli Azzurri sono ancor più consapevoli del proprio valore e, stando alle parole di, possono addirittura giocare meglio rispetto alla sfida contro i transalpini. La Slovenia è però

La scelta di cambiare allenatore, sostituendo Mark Lebedew con Gheorge Cretu, aveva fatto storcere il naso a molti, eppure si sta rivelando azzeccata. Al netto di una formula del torneo iridato che ha indubbiamente permesso alla Slovenia di affrontare ottavi e quarti di finale "agevoli" - rispettivamente contro la Germania e l'Ucraina, vera rivelazione della competizione - l'ex tecnico dello ZAKSA bi-campione d'Europa in carica sta garantendo quella gestione necessaria per raggiungere, già con la semifinale, il miglior risultato di sempre ai Mondiali.

Čebulj, Možič e Urnaut

Tine Urnaut c'è davvero poco altro da scrivere rispetto a quanto già fatto da molti. Sei maglie diverse tra Serie A1 e Superlega, tantissima esperienza e padronanza di qualsiasi fondamentale, leader indiscusso del gruppo sloveno. Il capitano è il giocatore di punta di una nazionale che, pur non avendo traiettorie e potenze di Francia o Polonia, sa gestirsi molto bene in attacco. Continuità che deriva ovviamente anche dalla presenza di Klemen Čebulj e Rok Možič. Il primo sta viaggiando a 17 punti di media col 48.3% di eccellenza in attacco, confermandosi terminale di riferimento per le scelte di Gregor Ropret. Il secondo rappresenta invece una delle nuove stelle della Pallavolo mondiale. Classe 2002, campione europeo U20 nel Beach Volley ma anche top-scorer dell'ultima Superlega (466 punti in 24 partite giocate), quest'ultimo dettaglio da non sottostimare visto che l'ultimo schiacciatore-ricevitore capace di spezzare l'egemonia offensiva degli opposto era stato un certo agire anche da opposto, sostituendo all'occorrenza Tonček Štern. Evenienza che speriamo possa non verificarsi, visto che l'ex opposto di Piacenza è ormai stra conosciuto dagli Azzurri e non sembra aver ritrovato lo smalto dei tempi migliori in questo Mondiale (44% in attacco, soli 8 ace). Resta evidente che, tra posto 2 e 4, la Slovenia abbia talento e versatilità per fare la differenza contro qualsiasi squadra, come mostrato nel k.o. al tie-break contro la Francia durante la sfida della Pool E. A 34 anni "suonati", suc'è davvero poco altro da scrivere rispetto a quanto già fatto da molti. Sei maglie diverse tra Serie A1 e Superlega, tantissima esperienza e padronanza di qualsiasi fondamentale,del gruppo sloveno. Il capitano è il giocatore di punta di una nazionale che, pur non avendo traiettorie e potenze di Francia o Polonia, sa gestirsi molto bene in attacco. Continuità che deriva ovviamente anche dalla presenza di. Il primo sta viaggiando a 17 punti di media col 48.3% di eccellenza in attacco, confermandosi terminale di riferimento per le scelte di. Il secondo rappresenta invecedella Pallavolo mondiale. Classe 2002, campione europeo U20 nel Beach Volley ma anchedell'ultima Superlega (466 punti in 24 partite giocate), quest'ultimo dettaglio da non sottostimare visto che l'ultimocapace di spezzare l'egemonia offensiva degli opposto era stato un certo Ivan Zaytsev nel 2011-12 (che a Roma giocava ancora banda). Možič gioca da martello, vista anche la recentissima esperienza col modulo a tre schiacciatori nella Verona di coach Stoytchev, ma può, sostituendo all'occorrenza. Evenienza che speriamo possa non verificarsi, visto che l'ex opposto di Piacenza è ormai stra conosciuto dagli Azzurri e non sembra aver ritrovato lo smalto dei tempi migliori in questo Mondiale (44% in attacco, soli 8 ace). Resta evidente che, tra posto 2 e 4, la Slovenia abbia talento e versatilità per fare la differenza contro qualsiasi squadra, come mostrato nel k.o. al tie-break contro la Francia durante la sfida della Pool E.

Una coppia formidabile di centrali

Nel ricordare la trionfale finale europea del 2021, non si può certo dimenticare l'impatto dei centrali sloveni. Alen Pajenk e Jan Kozamernik fecero quasi un altro sport, mettendo insieme 25 punti, lavorando benissimo dai nove metri, dominando con 1° tempi rapidi e precisi e tenendo anche a muro. Ropret, il quale sarà vice di Giannelli a Perugia nella stagione 2022-23, è un palleggiatore che ormai gioca a memoria con questa coppia di centrali e ama velocizzarne il gioco, perciò l'Italvolley di Fefè De Giorgi dovrà fare scelte a priori. Opzionare le veloci al centro, oppure continuare in lettura per sfruttare le doti degli Azzurri in rigiocata? Considerando il modo in cui Pajenk ha dominato la finale europea, resta evidente che i pari ruolo italiani dovranno alzare un po' la qualità del loro gioco rispetto a quanto fatto finora. Nella sfida contro la Francia, Gianluca Galassi sembra aver ritrovato i colpi che lo avevano reso celebre, con grandi letture a muro e tanta continuità anche dai nove metri, fondamentale con cui sta litigando non poco in questo Mondiale. Anzani ha invece svoltato il quarto di finale contro Cuba, impattando dal 3° set con una classe senza tempo, e potrebbe risultare fondamentale nelle sue doti a muro, quasi costringendo Ropret alle aperture in zona 2 e 4 verso bande e opposto. Il tutto, senza dimenticare l'impatto potenziale di Roberto Russo: uscito dal 6+1 titolare nelle ultime sfide, l'Azzurro ha comunque verticalità e velocità di braccio per competere contro gli sloveni, potendo anche fungere da potenziale arma tattica per sparigliare le carte in tavola nel momento in cui il piano partita di De Giorgi non dovesse funzionare al meglio.

Cosa serve all'Italia

Anzitutto, costanza ed efficacia nel primo fondamentale contemporaneo: la battuta. Le serie al servizio di Yuri Romanò hanno mandato in tilt anche l'eccelsa ricezione di Jenia Grebennikov, dimostrando quanto sia ormai imprescindibile mettere palla in campo - e a velocità supersoniche - anche solo per obbligare il palleggiatore avversario a dover giocare con palla staccata da rete, senza poter velocizzare o cambiare idea all'ultimo istante utile. In tal senso, attenzione alle potenzialità di Francesco Recine e Giulio Pinali, anche se coach De Giorgi non ha finora attuato la girandola di cambi tattici, tipica invece del gioco voluto da Andrea Giani per la sua Francia. In secondo luogo, gli Azzurri dovranno sfruttare la verve creativa in posto 4. Sarà forse ridondante, ma non ci stancheremo mai di scriverlo: nessuna nazionale al mondo ha, attualmente, una coppia così versatile e intelligente in banda, quale quella formata da Daniele Lavia e Alessandro Michieletto. Sul "muchacho que ataca bien" - come l'ha definito Nicolas Vives Coffibny, allenatore di Cuba, durante l'ottavo di finale contro gli Azzurri - pesa però l'incognita di un problema alla schiena patito contro la Francia: tra 4° e 5° set era sembrato tutto risolto, ma come starà effettivamente Alessandro? Al netto di tale dubbio, altro aspetto fondamentale sarà la ricezione. La Slovenia non è squadra dinamitarda dai nove metri, eppure a volte riesce a inanellare grandi turni in battuta con diversi protagonisti. Contro la Francia, Fabio Balaso ha fatto un incredibile ulteriore salto di qualità nei fondamentali di seconda linea: dovesse replicare anche in semifinale, darebbe sicuramente una grossa mano al gioco degli Azzurri. Infine, le scelte di Simone Giannelli. Simone è indiscutibile sul taraflex e molto centrato anche al di fuori della Pallavolo. Da lui ci si aspetta la solita continuità a 360°, ma ormai è perfino superfluo ribadirlo...

