Non si ferma la corsa dell'Italvolley di Fefè De Giorgi ai Mondiali di Polonia e Slovenia. Sul taraflex dell'Arena Stozice di Lubiana, dopo il 3-0 all'esordio contro il Canada, gli Azzurri bissano il risultato e superano anche la Turchia, volando a 6 punti nella Pool E e prendendosi la qualificazione agli ottavi di finale. Altra prova interessante - a tratti - di questa giovane e bella Italia, che concede ancora qualcosa di troppo in ricezione ma compensa col grande lavoro dei suoi diamanti. Simone Giannelli è come sempre cattedratico nella gestione del gioco e domina con le variazioni al servizio, mentre Daniele Lavia e Alessandro Michieletto confermano di essere imprescindibili per questo gruppo.

Lavia (14 punti) trova diagonali impressionanti anche senza rincorsa, dimostrandosi sempre più barometro di una squadra che oggi mostra anche buone cose in ricezione con Leonardo Scanferla nel momento in cui Fabio Balaso comincia a "saltare" un po' troppo sul servizio turco. Michieletto (12) è invece impressionante su palla alta, risolvendo side-out importanti con l'innata capacità di passare sistematicamente sopra al muro avversario. Buona prova anche per Yuri Romanò (13 con 3 muri), sempre potente da posto 2 e oggi molto efficace anche dai nove metri, fondamentale in cui sarà chiamato al definitivo salto di qualità nella fase a eliminazione diretta di questo torneo iridato.

La partita

Fefè De Giorgi sceglie l'ormai consueto 6+1 Azzurro, con Roberto Russo al posto di Simone Anzani al centro. La Turchia si affida invece all'opposto Adis Lagumdzija, il quale ha da poco lasciato la titolarità del posto 2 della Gas Sales Bluenergy Piacenza proprio a Romanò per passare al Modena Volley, e alla regia di capitan Arslan Eksi, lasciando invece in panchina un Metim Toy probabilmente non al meglio della condizione. Il 25-18 del 1° set sembra far presagire una "passeggiata" di salute per l'Italvolley, nonostante i ben 7 errori non forzati commessi dagli Azzurri nella frazione. Giannelli orchestra perfettamente il gioco, sacrificando i 1° tempi per prediligere le pipe della coppia Lavia-Michieletto e spingere in zona 2, dove Romanò conferma di essere in costante crescita e molto abile nel piazzare parallele potentissime. Il gioco turco viene ovviamente calamitato dal già citato Lagumdzija, top scorer dell'incontro con 19 punti: l'Italia prova a triplicare su di lui a muro ma, durante tutta la sfida, lascia spesso troppo scoperta la diagonale e l'opposto turco infila sempre verso posto 1 con la complicità della difesa italiana. Poco male però, dal momento che l'Italvolley riesce a compensare coi punti delle sue bande e il grande lavoro a muro sugli schiacciatori avversari. Nel 2° set l'intensità dei pallavolisti allenati da De Giorgi cala un po' troppo - come già successo contro il Canada - e la Turchia prova a restare a contatto, ma nei punti chiave del set gli Azzurri dimostrano la superiorità della propria Pallavolo e qualità individuali che gli avversari non possono compensare. Giannelli continua a variare molto bene dai nove metri e a non forzare col gioco veloce al centro, mentre Michieletto si prende la scena quando c'è da schiantare sul taraflex della Stozice Arena palle alte e complicate.

Al resto ci pensano le linee disegnate da un Lavia sempre più importante per questo gruppo e gli errori di una Turchia che non riesce a scartare i pochi regali che l'Italia prova a farle. Il 25-20 con cui si chiude la frazione non è risultato netto, ma ribadisce comunque le qualità di un'Italia che, almeno per due set, lavora bene in qualsiasi fondamentale. Discorso diverso, invece, per il set finale. Coach Nedim attua una serie di cambi che stravolge un po' l'assetto tattico della sua nazionale, anche se Lagumdzija resta punto di riferimento assoluto. Dentro in pianta stabile anche il fratello, Mirza, e il libero Volkan Done insieme al centrale Dogukan Ulu. L'Italia parte bene e scappa sul 5-1 con le giocate di Russo, ma poi si spegne improvvisamente e deve ringraziare non poco i tanti errori turchi, specie dai nove metri: sono infatti ben 8 le battute sbagliate dai nostri avversari, dettate ovviamente dalla necessità di forzare, ma propiziate anche dall'incapacità di trovare continuità col primo fondamentale offensivo, per mettere a nudo quelle che sono ancora le lacune di un'Italvolley chiamata a lavorare molto sul fondamentale di seconda linea. Il set scivola così via fino a un finale in cui gli Azzurri, avanti 23-17, incappano in uno 0-4 (del solito Lagumdzija), ma chiudono grazie ai servizi spediti out dai turchi. Altro successo per 3-0 e passo importante verso gli ottavi di finale, considerando che la classifica provvisoria combinata ci vede al 3° posto dietro soltanto a Polonia e Stati Uniti: se finisse così, l'Italia sarebbe testa di serie numero 4 - dal momento che anche la Slovenia, in caso di accesso agli ottavi, avrà testa di serie (2) - e affronterebbe la Germania (oggi 13ª). Ultima sfida della Pool E in programma mercoledì 31 agosto, sempre alle ore 21:15, contro la Cina fanalino di coda del gruppo.

Il tabellino

Italia - Turchia 3-0 (25-18; 25-20; 25-22)

Italia : Pinali n.e., Recine n.e., Michieletto 12, Giannelli 4, Balaso (L), Sbertoli, Bottolo n.e., Galassi 3, Lavia 14, Romanò 13, Anzani, Russo 7, Scanferla (L), Mosca n.e. All . De Giorgi.

: Pinali n.e., Recine n.e., Michieletto 12, Giannelli 4, Balaso (L), Sbertoli, Bottolo n.e., Galassi 3, Lavia 14, Romanò 13, Anzani, Russo 7, Scanferla (L), Mosca n.e. . De Giorgi. Turchia: Toy n.e., Gungor 3, Bostan n.e., Subasi , M. Lagumdzija 3, Eksi 1, A. Lagumdzija 19, Gunes 3, Bayraktar (L), Tumer n.e., Gurbuz, Done (L), Ulu 1, Bulbul 3. All. Nedim.

