leggendaria!! Gli dream team" quale la Francia e centrano un'autentica impresa, andando a prendersi con forza, coraggio e grande mentalità la semifinale ai Mondiali 2022. Adesso una tra Slovenia e Ucraina, nel penultimo atto di una competizione in cui l'Italia non ha finora mai smesso di sorprendere. Italvolley semplicemente!! Gli Azzurri di Fefè De Giorgi giocano un quarto di finale incredibile, contro un "" quale lae centrano un'autentica impresa, andando a prendersi con forza, coraggio e grande mentalità laai Mondiali 2022. Adesso, nel penultimo atto di una competizione in cui l'Italia non ha finora mai smesso di sorprendere.

Il 3-2 (15-12 al tie-break) è l'emblema di una Nazionale che sa soffrire, accettare di andare in difficoltà e poi riemergere con la durezza mentale di un gruppo giovane ma dalla mentalità impressionante. Era successo nella finale europea contro la Slovenia, accede anche oggi, contro una Francia che ci regala qualcosa come 49 punti da errori non forzati (29 battute sbagliate, a fronte di "soli" 4 ace) ma che, pur andando spesso in tilt, non si fa mai sopraffare dalla foga e dalle pressione di dover rimontare, come testimoniato dal 5° set. L'Italia però sfrutta la coralità di un gruppo che De Giorgi ha plasmato a sua immagine e somiglianza, andando a prendersi una semifinale mondiale che ha davvero il sapore dell'impresa sportiva, per diverse ragioni.

La partita

Il tabellino

Italia - Francia 3-2 (24-26; 25-21; 23-25; 25-22; 15-12)

Italia : Pinali , Recine , Michieletto , Giannelli , Balaso (L) , Sbertoli , Bottolo , Galassi , Lavia , Romanò , Anzani , Russo , Scanferla (L) , Mosca . All . De Giorgi.

: Pinali , Recine , Michieletto , Giannelli , Balaso (L) , Sbertoli , Bottolo , Galassi , Lavia , Romanò , Anzani , Russo , Scanferla (L) , Mosca . . De Giorgi. Francia: Chinenyeze , Grebennikov (L) , Patry , Toniutti , Tillie , N'Gapeth , Brizard , Boyer , Le Goff , Henry , Clevenot , Loauti , Diez (L) , Jouffroy . All. Giani.

