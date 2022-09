livello generale di questi Mondiali 2022 era altissimo e, da ben 24 anni, l'Italia non andava medaglia. Gli Azzurri di Fefè De Giorgi sono però riusciti a stupire tutti, facendo ancora meglio: col finale iridata che mancava dall'edizione del 1998 e ora affronterà la Polonia, padrona di casa. Sul taraflex della Spodek di Katowice sarà infatti battaglia sportiva non solo contro il 6+1 di coach Nikola Grbic, ma anche contro quasi quindicimila tifosi polacchi, in una città in cui la Pallavolo è quasi una religione (nonché sport nazionale). Non ci avrebbe scommesso nessuno. Non tanto per scaramanzia o debiti scongiuri di sorta. Quanto perché ildi questiera altissimo e, da ben 24 anni, l'Italia non andava medaglia. Glidisono però riusciti a stupire tutti, facendo ancora meglio: col 3-0 in semifinale sulla Slovenia , l'Italvolley centra infatti unache mancava dall'edizione del 1998 e ora affronterà la, padrona di casa. Sul taraflex della Spodek di Katowice sarà infatti battaglia sportiva non solo contro il 6+1 di coach, ma anche contro quasi quindicimila tifosi polacchi, in una città in cui la Pallavolo è quasi una religione (nonché sport nazionale).

grande Pallavolo ed è sempre più plasmata da coach De Giorgi a sua immagine e somiglianza. Contro la Polonia servirà però la più autentica delle imprese sportive, non soltanto ricordando lo 0-3 che la nazionale polacca ha rifilato agli Azzurri poco più di un mese fa, nella Bartosz Kurek è capitano di una squadra devastante in ogni fondamentale e composta da top-player in ogni ruolo, che tenta peraltro il tris consecutivo d'ori mondiali, come successo soltanto a Italia (1990-98) e Brasile (2002-10) nella storia. Nessun risultato sembra precluso per un'Italia che sta continuando a giocare unaed è sempre piùa sua immagine e somiglianza. Contro la Polonia servirà però la, non soltanto ricordando loche la nazionale polacca ha rifilato agli Azzurri poco più di un mese fa, nella finale 3°/4° posto della Volleyball Nations League 2022.è capitano di unain ogni fondamentale e composta dain ogni ruolo, che tenta peraltro il tris consecutivo d'ori mondiali, come successo soltanto a Italia (1990-98) e Brasile (2002-10) nella storia.

Ad

Michieletto: "Porterò l'Italvolley sempre più in alto"

Mondiali uomini L'Italvolley fa la storia! Finale mondiale dopo 24 anni 2 ORE FA

Polonia - Italia: quando e dove vederla

La sfida tra Polonia e Italia, finale dei Mondiali 2022, si giocherà domenica 11 settembre 2022, alle ore 21:00 (italiane) sul taraflex della Spodek di Katowice (Polonia). La sfida sarà trasmessa in TV su Rai 2 e Sky Sport Action (canale 206), mentre in LIVE-Streaming sarà disponibile sulle piattaforme RaiPlay, SkyGo, Now TV e VolleyballWorld TV. Su Eurosport.it troverete ovviamente la diretta testuale dell'incontro e gli approfondimenti post partita.

Il calendario dell'Italia

Italia - Canada 3-0 | REPORT

- Canada | REPORT Italia - Turchia 3-0 | REPORT

- Turchia | REPORT Italia - Cina 3-0 | REPORT

- Cina | REPORT Italia - Cuba 3-1 | REPORT

- Cuba | REPORT Italia - Francia 3-2 | REPORT

- Francia | REPORT Italia - Slovenia 3-0 | REPORT

- Slovenia | REPORT Polonia - Italia: domenica 11 settembre, ore 21:00

Giannelli: "Ecco la mia Italia. Ai Mondiali umili e determinati"

Gli Azzurri convocati

Palleggiatori : Simone Giannelli (capitano), Riccardo Sbertoli.

: Simone Giannelli (capitano), Riccardo Sbertoli. Opposto : Giulio Pinali, Yuri Romanò.

: Giulio Pinali, Yuri Romanò. Schiacciatori : Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Recine.

: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Recine. Centrali : Simone Anzani, Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo.

: Simone Anzani, Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo. Libero: Fabio Balaso, Leonardo Scanferla.

Balaso: "Tutti i segreti del libero. Ai Mondiali per fare bene”

Mondiali uomini Urnaut, i centrali e Mozic: ecco la Slovenia di Cretu 14 ORE FA