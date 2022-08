Pallavolo

Pallavolo - Simone Giannelli: "Ecco la mia Italia. Ai Mondiali umili, determinati e senza paura"

PALLAVOLO, MONDIALI 2022 - Simone Giannelli, capitano dell'Italvolley, si racconta in esclusiva a Eurosport. Dai Giochi di Rio 2016 all'ultima VNL, passando per una crescita costante che lo ha portato a diventare uno dei migliori palleggiatori al mondo. "Posso migliorare in tutto e lavoro sodo per farlo. Questa Italia ha talento e può crescere tanto. Ai Mondiali umili, determinati e senza paura".

00:04:24, 10 minuti fa