domenica storica per lo sport italiano, complice anche l'epica vittoria dell'Italbasket sulla Serbia, l'impresa più grande arriva dal taraflex della Spodek di Katowice. L'Italia vince l'oro mondiale dopo 24 anni da quello giapponese del 1998, conquistato allora dalla "Generazione di fenomeni" plasmata da Julio Velasco. Non è un azzardo definire questo giovanissimo gruppo Azzurro come una nuova generazione di fenomeni, visto che in poco più di un anno l'Italvolley ha vinto l'oro europeo, ha centrato il 4° posto alla Volleyball Nations League e ora si mette al collo un oro irdato che suggella il lavoro tecnico di un Fefè De Giorgi spaziale.

Simone Giannelli disputa una sfida da miglior giocatore del mondo, chiudendo con 8 punti - cifra impressionante e senza senso per un palleggiatore - e orchestrando in maniera davvero divina il gioco degli Azzurri. A lui si aggiungono l'essenzialità di un Daniele Lavia che sta giocando una Pallavolo a tratti celestiale, confermando di essere un diamante non più grezzo in posto 4; la tenuta difensiva di Fabio Balaso, libero extra-lusso capace di minare qualsiasi certezza nel primo fondamentale dei polacchi, la battuta; le invenzioni di Alessandro Michieletto, talento generazionale se mai ce ne fosse uno, abilissimo con palla staccata da rete. Senza ovviamente dimenticare il lavoro dei centrali, con la staffetta tra Gianluca Galassi e Roberto Russo che consente al centrale siciliano di prendersi la scena contro avversari fortissimi, mentre Simone Anzani, in lacrime sul 20-25 del 4° set, meriterebbe un capitolo a sé nel libro dei fondamentali di questo sport.

La partita

Il tabellino

Polonia - Italia 1-3 (25-22; 21-25; 18-25; 20-25)

Polonia : Popiwczak (L) , Kaczmarek , Kurek , Klos , Lomacz , Sliwka , Kochanowski , Semeniuk , Zatorski (L) , Janusz , Bieniek , Fornal , Poreba . All . Grbic.

: Popiwczak (L) , Kaczmarek , Kurek , Klos , Lomacz , Sliwka , Kochanowski , Semeniuk , Zatorski (L) , Janusz , Bieniek , Fornal , Poreba . . Grbic. Italia: Pinali , Recine , Michieletto , Giannelli , Balaso (L) , Sbertoli , Bottolo , Galassi , Lavia , Romanò , Anzani , Russo , Scanferla (L) , Mosca . All. De Giorgi.

