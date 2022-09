in finale ai Campionati del Mondo 2022. 1998. Una nuova straordinaria prova di un gruppo che continua a stupire, contando su grinta, coesione e tanto talento. Tra i protagonisti della giornata, così come di tutta la manifestazione, Alessandro Michieletto e Yuri Romanò, autori rispettivamente di 9 e 12 punti. Entrambi hanno parlato ai microfoni della Federazione Italiana Pallavolo dopo la fine dell’incontro. La Nazionale italiana maschile di volley èai Campionati del Mondo 2022. La netta vittoria contro la Slovenia in semifinale certifica un risultato che mancava dall’ormai lontano. Una nuova straordinaria prova di un gruppo che continua a stupire, contando su grinta, coesione e tanto talento. Tra i protagonisti della giornata, così come di tutta la manifestazione,autori rispettivamente di 9 e 12 punti. Entrambi hanno parlato ai microfoni della Federazione Italiana Pallavolo dopo la fine dell’incontro.

Queste le parole di Michieletto: "Siamo molto felici anche se questo è banale da dire. Altra bella partita da parte nostra e ora testa a domani, proveremo a fare lo sgambetto ai polacchi in casa loro. Con la forza del gruppo si riescono a fare queste cose. Oggi una partita in controllo per nostro merito, il terzo set si era un po’ complicato ma ne siamo usciti da grande squadra".

"Credo che l’Italia meriti questa finale mondiale. Conosciamo i polacchi, sappiamo che hanno un tifo molto caldo e che sarà una partita completamente diversa. Noi però sappiamo per corsa stiamo giocando e abbiamo un enorme desiderio. Non vediamo l’ora di giocarci questa bellissima finale".

Anche Romanò ha continuato sugli stessi temi: "Sono contento della partita e di aver raggiunto questa finale, è incredibile. La partita oggi è stata durissima, loro sono una squadra tosta che non molla mai, anche se andavamo in vantaggio di 4-5 punti. Noi siamo stati più tosti di loro".

"Sarà molto bello giocare la finale contro la Polonia. Il pubblico può spingerli ma anche metterli sotto pressione, cercheremo di usarlo a nostro favore e daremo tutto per vincere. In campo abbiamo fatto quello che sappiamo fare".

