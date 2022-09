prima finale mondiale dopo 24 anni dal successo del 1998. Un risultato eccezionale per un gruppo che, sotto la guida del CT Fefè de Giorgi, si è imposto inequivocabilmente tra i migliori sul panorama internazionale. Un’altra notte si tinge di azzurro ai Mondiali di volley maschile 2022. Battendo per 3-0 la Slovenia , l’Italia si è guadagnata l’accesso alladal successo del 1998. Un risultato eccezionale per un gruppo che, sotto la guida del CT, si è imposto inequivocabilmente tra i migliori sul panorama internazionale.

I canali ufficiali della Federvolley hanno raccolto le impressioni del CT dopo il fischio finale: "C’è grande orgoglio per essere arrivati in finale. Siamo contenti ma ancora non soddisfatti perché c’è ancora una partita da giocare. Il percorso che stanno facendo questi ragazzi però è davvero importante".

"Le sconfitte di Bologna ci hanno aiutato a crescere – ha continuato De Giorgi – nel modo di stare in campo ed anche nel modo di aiutarci fra di noi. Avevo detto da subito di non porre limiti a questa squadra, che è sempre in grado di compensare la mancanza di esperienza con il giocare bene, con la compattezza e la voglia di migliorare".

Il CT ha voluto sottolineare l’eccezionalità dei risultati raggiunti da questi gruppo ancora così giovane: "Quello che sta facendo questo gruppo è accelerare il processo. Per quanto vincere l’Europeo e arrivare in finale mondiale abbia stupito anche me, ho sempre creduto nella possibilità di questo gruppo di giocare per gli obiettivi più importanti".

