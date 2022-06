Italia batte infatti la Germania per 3-0 (25-19; 25-22; 27-25), con un dominio totale nel primo set e due grandi risposte nei set successivi. Un successo che porta le azzurre a salire al 5° posto in classifica a quota 14 punti, avvicinandosi così alla qualificazione alla prossima Final Eight. Prossimo appuntamento contro il Brasile padrone di casa, con la Egonu chiamata di nuovo ad una grande prestazione. Anche quest'oggi grande prestazione realizzativa con 22 punti realizzati, anche se è arrivato qualche errore di troppo nel terzo set. Niente paura perché l'opposto è stata ben supportata da Bosetti (11) e Degradi (8). Prestazione maiuscola anche della Chirichella (9 punti, 3 muri) sempre presente nei momenti clou dell'incontro. Dopo le vittorie contro la Serbia e, quella sofferta, contro la Repubblica Dominicana , arriva il terzo sigillo consecutivo per le ragazze di Mazzanti. L'batte infatti laper 3-0 (25-19; 25-22; 27-25), con un dominio totale nel primo set e due grandi risposte nei set successivi. Un successo che porta le azzurre a salire al 5° posto in classifica a quota 14 punti, avvicinandosi così alla qualificazione alla prossima Final Eight. Prossimo appuntamento contro ilpadrone di casa, con lachiamata di nuovo ad una grande prestazione. Anche quest'oggi grande prestazione realizzativa con 22 punti realizzati, anche se è arrivato qualche errore di troppo nel terzo set. Niente paura perché l'opposto è stata ben supportata da Bosetti (11) e Degradi (8). Prestazione maiuscola anche della Chirichella (9 punti, 3 muri) sempre presente nei momenti clou dell'incontro.

Cronaca

Si parte con un sostanziale equilibrio, almeno fino al 17-18. Poi l'Italia strappa con una pipe e un vincente di Egonu, poi il muro di Malinov, e Chirichella piazza una fast per il 23-18. Lubian e Malinov chiudono i conti per un 25-19 che lascia le tedesche attonite per quanto accaduto nel finale di set.

La Germania prova a riscattarsi nel secondo parziale, ma subisce la rimonta da 15-12 a 16-18 con quattro punti consecutivi della Egonu che allunga ancora. Scatenata l'opposto, che volerà in Turchia nella prossima stagione, con un pallonetto e un diagonale che valgono il 22-19, prima che la Bosetti chiuda 25-22.

Le tedesche ci riprovano nel terzo set e non vogliono chiudere il match sotto 0-3. Le ragazze di Vital Heynen ci provano e si portano sul 17-12 con una scatenata Alsmeier. La Malinov e la Degradi però non ci stanno e fanno partire la rimonta, con la Egonu che ci avvicina ancor di più (15-17). Orthmann scaccia via le azzurre, ma Danesi e Egonu rosicchiano ancora riportando il match a -1. Sembra ci sia l'inerzia giusta per il sorpasso, ma le tedesche tornano a più tre con un vincente di Weitzel e un errore della Egonu. La Chirichella piazza due muri vincenti e poi la Egonu si riscatta. Si va sul 23 pari con una fast proprio della Chirichella e una pipe di Degradi. La schiacciatrice di Cuneo continua, si procura un match point ma smanaccia fuori. La Germania salva anche il secondo match point con la risposta di Orthmann sulla Malinov. 25-25, ma le tedesche sbagliano al servizio e regalano all'Italia la terza vittoria consecutiva.

Tabellino

Germania-Italia 0-3 (19-25; 22-25; 25-27)

GERMANIA: Orthmann 13, Alsmeier 11, Stigrot 6, Weitzel 5, Schölzel 4, Kästner 3, Janiska 1, Cekulaev 1, Bock (L) ne, Pogany (L) ne, Glaab ne, Vanjak 0, Hippe 0, Strubbe ne. Ct: Vital Heynen

ITALIA: Egonu 22, Bosetti 11, Chirichella 9, Degradi 8, Danesi 7, Malinov 5, Lubian 1, Bosio 0, Bonifacio ne, De Gennaro (L) ne, Fersino (L) ne, Guerra ne, Nwakalor ne, Sylla ne. Ct: Davide Mazzanti

Arbitri: Borroto Iglesias Ricardo (Cuba), Cameron Andrew (Canada)

