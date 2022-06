Italvolley femminile di coach Davide Mazzanti ha davvero poco di che festeggiare, risultato a parte. Le Azzurre superano infatti 3-2 la Repubblica Domenicana nella seconda sfida della Week 2 di pagano ancora tanto in termini di continuità nella loro Pallavolo. Quello che era stato uno dei punti deboli della spedizione pallavolistica tricolore ai Un successo è sempre un successo, per carità, ma sul taraflex dell' Arena BRB Nilson Nelson di Brasilia oggi l'femminile di coach Davide Mazzanti ha davvero poco di che festeggiare, risultato a parte. Leinfattinella seconda sfida della Week 2 di Volleyball Nations League , ma fanno una fatica tremenda ein termini dinella loro Pallavolo. Quello che era stato uno dei punti deboli della spedizione pallavolistica tricolore ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 , torna a farsi sentire con prepotenza in questa serata brasiliana.

formazione senza tante titolari, con strapotere pallavolistico di Egonu per garantire il successo al tie-break, non senza difficoltà anche nell'ultimo set, e scacciare lo spettro di una sconfitta che avrebbe avuto davvero dell'incredibile. Apprensione per le condizioni fisiche di Alice Degradi: la schiacciatrice, una delle migliori durante la vittoria 3-1 sulla Serbia di due giorni fa, esce a gara in corso per un problema muscolare. Per quanto l'Italia presenti una, con Caterina Bosetti Paola Egonu spettatrici della partita fino al termine del 4° set - peraltro dominato dalle dominicane -, la partita offre tanti spunti di riflessione, anzitutto tecnica, sulle Azzurre. Serve allora tutto loper garantire il successo al tie-break, non senza difficoltà anche nell'ultimo set, e scacciare lo spettro di unache avrebbe avuto davvero. Apprensione per le: la schiacciatrice, una delle migliori durante la vittoria 3-1 sulla Serbia di due giorni fa, esce a gara in corso per un problema muscolare.

La Repubblica Dominicana è sicuramente squadra futuribile e con tante giovani talentuose pallavoliste, ma in questa VNL ha finora vinto solo una sfida e incassato parziali pesantissimi contro diverse big: dal 9-25 del 1° set nella sfida col Brasile, al 10-25 del 4° contro il Giappone. Un k.o. oggi avrebbe pregiudicato un po' le chance di Final Eight per le Azzurre. La vittoria sistema in parte la situazione di classifica (2 punti guadagnati su 3), ma non quella del gioco espresso. Le "ragazze terribili" di coach Mazzanti soffrono infatti in diversi fondamentali, a cominciare dalla ricezione per passare poi alla correlazione muro-difesa, incappando in una serie di errori individuali che sarebbe potuta costare molto cara. Le mancate coperture difensive sugli elementari, e spesso obbligati, pallonetti delle avversarie è qualcosa di davvero particolare, così come gli errori di timing tra alzata e attacco in cui incappa Francesca Bosio, sostituita anche lei a fine 4° per lasciare spazio a Ofelia Malinov. La diagonale titolare garantisce un apporto diverso alla causa italiana, ma anche con l'ingresso delle due campionesse d'Europa, la mancanza di continuità è evidente, mentre la squadra allenata da Marcos Kwiek si mette in mostra per grandi doti difensive e tanto lavoro al centro della rete. Egonu firma 8 punti in meno di un set e mezzo (6 nel tie-break) ed è fondamentale ai fini della vittoria, ma le indicazioni migliori le offre Anastasia Guerra. A fine gara saranno 17 i punti per la schiacciatrice classe 1996, la migliore tra le Azzurre. Troppi passaggi a vuoto invece per tante altre protagoniste di questa spedizione italiana a Brasilia. Venerdì 17 giugno, alle ore 20:00 italiane, sfida alla Germania. Un altro successo sarebbe fondamentale per migliorare il provvisorio 7° posto nella classifica generale (11 punti) e avvicinarsi al big match col Brasile in condizioni in crescita.

Il tabellino

Italia - Repubblica Dominicana 3-2 (25-23; 20-25; 25.19; 16-25; 15-12)

Italia : Lubian, Bosio 1, Bonifacio 8, Malinov 2, De Gennaro (L), Fersino, Chirichella 5, Danesi 3, Guerra 17, Nwakalor 11, Sylla (L) n.e., Egonu 8, Degradi 11. All . Mazzanti.

: Lubian, Bosio 1, Bonifacio 8, Malinov 2, De Gennaro (L), Fersino, Chirichella 5, Danesi 3, Guerra 17, Nwakalor 11, Sylla (L) n.e., Egonu 8, Degradi 11. . Mazzanti. Rep. Dominicana: Rodriguez (L), Rabit n.e., Dominguez, Marte 3, Hinojosa, Guillen, Pena 20, Mambru 1, B. Martinez 17, J. Martinez 11, L. Gonzalez 16, G. Gonzalez 8, C. Martinez (L) n.e. All. Kwiek.

