travolta 0-3 dalla Turchia nella prima sfida della Volleyball Nations League (VNL) 2022. In un'Ankara Sports Hall stracolma di tifosi turchi - ancora capaci di fischiare le avversarie nel proprio turno in battuta, un qualcosa che pallavolisti e appassionati faticano davvero a comprendere - le Azzurre soffrono in quasi tutti i fondamentali, giocando alla pari soltanto parte del 3° set (fino al 13-13) e incontrando diverse difficoltà, specie in ricezione. La differenza tra Ofelia Malinov e Cansu Ozbay è infatti evidenti: la palleggiatrice italiana deve rincorrere il primo tocco di quasi tutte le compagne, potendo così giocare pochissimo con le sue centrali, mentre quella turca ha quasi sempre palla in mano e riesce a diversificare come e dove vuole le sue alzate. Esordio amaro per l'Italvolley di coach Davide Mazzanti , che viene sostanzialmentenella prima sfida della2022. In un'Ankara Sports Hall stracolma di tifosi turchi - ancora capaci dinel proprio turno in battuta, un qualcosa che pallavolisti e appassionati faticano davvero a comprendere - lein quasi tutti i fondamentali, giocando(fino al 13-13) e incontrando diverse difficoltà, specie in ricezione. Latraè infatti evidenti: la palleggiatrice italiana deve rincorrere il primo tocco di quasi tutte le compagne, potendo così giocare pochissimo con le sue centrali, mentre quella turca ha quasi sempre palla in mano e riesce a diversificare come e dove vuole le sue alzate.

Hande Baladin formato MVP, non soltanto per i 16 punti ma anche per la qualità mostrata in qualsiasi fondamentale: dai turni in battuta, alle difese, passando per il grande lavoro in aiuto a muro, oltre ovviamente all'alternanza dei colpi tra diagonale e parallela. Grande partita anche per Ebrar Karakurt, con nel gotha del ruolo a livello mondiale (15 punti col 50% di eccellenza in attacco) grazie a colpi in intra ed extra-rotazione che le vengono in modo estremamente naturale. Per l'Italia ci sono invece i 15 punti (conditi però da 8 errori) di Sylvia Nwakalor: la " formato MVP, non soltanto per ima anche per la qualità mostrata in qualsiasi fondamentale: dai turni in battuta, alle difese, passando per il grande lavoro in aiuto a muro, oltre ovviamente all'alternanza dei colpi tra diagonale e parallela.anche per, con l'opposto di Novara che è ormaia livello mondiale (15 punti col 50% di eccellenza in attacco) grazie a colpi in intra ed extra-rotazione che le vengono in modo estremamente naturale. Per l'Italia ci sono invece i 15 punti (conditi però da 8 errori) di: la " vice-Egonu ", a tratti debordante con traiettorie imprendibili, non riesce a trovare continuità in alcun set né da posto 2, né da posto 4.

La partita

Chi segue la Pallavolo sa bene che questa versione dell'Italvolley è da definire in un modo soltanto: cantiere aperto. Le tante assenze pesano eccome nella valutazione di questa sconfitta, dal momento che la Turchia di Giovanni Guidetti ha a disposizione il suo roster migliore e ovviamente ci tiene a fare bella figura davanti al pubblico amico. Altrettanto vero, però, che le Azzurre soffrono forse eccessivamente in ricezione e non riescono quasi mai a giocare la pallavolo che coach Mazzanti vorrebbe vedere. Dall'altra parte della rete possono così scatenarsi, a turno, diverse protagoniste turche: dai 1° tempi di una Zehra Gunes ritornata su livelli di rendimento altissimi, alle fast dell'eterna capitana, Eda Erdem Dundar, passando per i colpi, alcuni davvero assurdi, della già citata coppia Baladin-Karakurt. L'Italia tutto sommato non sfigura e i parziali sono lì a testimoniarlo, eppure non dà mai la sensazione di poter incrinare le certezze della Turchia, agevolandone anzi il compitino con tanti errori non forzati (specie nel 1° set) e difficoltà generalizzate.

Le centrali vedono alzate col contagocce e nemmeno la staffetta tra Malinov e Francesca Bosio può cambiare tale situazione; le bande non trovano continuità in attacco, eccezion fatta forse per Elena Perinelli, la quale peraltro nel suo club (Chieri) di ruolo farebbe l'opposto, e contestualmente soffrono molto in ricezione; il muro lavora bene solo nel 3° set, lasciando invece punti di riferimento (negativi) per subire mani-out negli altri parziali. Ovviamente coach Mazzanti avrà tanto su cui lavorare, anche perché il prossimo impegno è già ravvicinato. Il 2 giugno 2022, ore 18:00 italiane, le Azzurre torneranno sul taraflex dell'Ankara Sports Hall per la sfida al Belgio. Britt Herbots e compagne esordiranno in questa VNL 2022 l'1 giugno, contro la Serbia, e rappresentano un banco di prova interessante per questa Italia.

Il tabellino

Turchia - Italia 3-0 (25-20; 25-19; 25-19)

Turchia : Arici n.e., Akoz (L), Ozbay 1, Akbay n.e., Sahin 8, Baladin 16, Ismailoglu n.e., Aykac (L) n.e., Erdem Dundar 10, Caliskan, Gunes 10, Kapucu n.e., Aydin n.e., Karakurt 15. All . Guidetti.

: Arici n.e., Akoz (L), Ozbay 1, Akbay n.e., Sahin 8, Baladin 16, Ismailoglu n.e., Aykac (L) n.e., Erdem Dundar 10, Caliskan, Gunes 10, Kapucu n.e., Aydin n.e., Karakurt 15. . Guidetti. Italia: Lubian, Bosio, Gennari n.e., Bonifacio 5, Malinov 3, De Gennaro (L), Fersino (L), Chirichella 3, Nwakalor 15, D'Odorico, Degradi 6, Enweonwu, Perinelli 11, Mazzaro. All. Mazzanti.

