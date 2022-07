Finalmente una dimostrazione diper l'di coach Davide Mazzanti! Nel penultimo impegno della prima fase di Volleyball Nations League 2022 , le Azzurre non solo riabbracciano(2 muri) al rientro in Nazionale, maanchele padrone di casa della, offrendo una buona qualità nella Pallavolo giocata. Stavolta- a eccezione di Paola Egonu , tenuta ancora a riposo per essere "sostituita" da, e di Miriam Sylla - perché il quoziente set diventa ora fondamentale per la classifica. Laè infatti certa di arrivare alleda numero 1 del tabellone e tutto ciò rimescola le carte in tavola. L'è attualmente alconconquistati in 11 gare giocate (9 vinte), ma potrebbe scivolare fino al 5° dietro appunto a Turchia, Stati Uniti, Brasile e Giappone.

Dopo il successo (3-1) sulla Corea del Sud , ci saremmo aspettati una partita caratterizzata dada parte dell'Italvolley e ne è valsa la pena di attendere questa sfida con la Bulgaria. L'Italia concede infatti(7 in battuta, a fronte però di) e ritorna a giocare una Pallavolo decisamente più consona ai suoi soliti standard di rendimento. Ilrinfresca non poco il posto 4 Azzurro, con la schiacciatrice della Savino Del Bene Scandicci che continua a dominare nell'verso la zona di conflitto 5-6 e non incassa neppure un muro-punto dalle avversarie, confermando di esserenello scacchiere di coach Mazzanti. Oltre alla "", anchesi conferma però ottima nella gestione delle sue compagne, trovando un timing perfetto sia nei 1che nellee rispolverando anche la pipe con la coppia Gennari-Pietrini., ritornata titolare nel ruolo di libero dopo lo show personale dinella sfida contro la Corea, continua invece ache non hanno logica alcuna, ma ormai tutto ciò non fa più notizia se a farlo è la migliore interprete al mondo nel ruolo (parole di Karch Kiraly, non nostre). Lanon è certamente ilper saggiare le qualità delle Azzurre, eppure questo 3-0 offre qualche spunto interessante per guardare con ottimismo alle Final Eight e sperare in un piazzamento di rilievo sul taraflex turco di Ankara. Contro la Nazionale di coach Micelli, l'Italia tiene infatti molto bene in, fa valere una, tenendo l'attacco della Bulgaria a un 35% scarso di eccellenza, e chiude conquando c'è da mettere palla a terra, peraltro con una buona fase break.