La prima fase della2022 si è conclusa e si conosce così ilche si disputeranno in Turchia (ad Ankara) dal 13 al 17 luglio prossimi. L'di coach Davide Mazzanti ha chiuso alla classifica con 29 punti, dietro soltanto a, ma è stata "retrocessa" di una posizione in quanto la, nazione ospitante delle F8, aveva comunque diritto alin caso di qualificazione alla seconda fase, la stessa cosa che accadrà agli Azzurri di coach Fefè De Giorgi se riusciranno a piazzarsi tra le prime otto del torneo maschile. Ai quarti di finale, le "" dell'Italvolley incontreranno così la Cina, nazionale che aveva battuto 3-1 le Azzurre durante la Week 1 della prima fase, con partita in programma ilalle