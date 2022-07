Italvolley nella Volleyball Nations League femminile 2022. Dopo il ragazze terribili" di coach Davide Mazzanti vincono 3-1 anche con la Corea del Sud e centrano la matematica qualificazione alle Final Eight che si svolgeranno ad Ankara (Turchia) dal 15 al 17 luglio prossimi. Una sfida tutt'altro che semplice, seppur giocata contro il finalino di coda della classifica provvisoria, decisa da una grande prova, specie difensiva e in ricezione di Miriam Sylla, con la 17 punti. Miglior marcatrice è però Sylvia Nwakalor (21), in un successo che consente all'Italia di salire a 23 punti in classifica, al pari di Brasile e Cina, oltre a restare in scia al Giappone (24) per il 2° posto al termine della prima fase. Non si ferma la marcia dell'nella Volleyball Nations League femminile 2022. Dopo il 3-1 in rimonta sulla Polonia , le "" di coach Davide Mazzantianche con lae centrano la matematica qualificazione alle Final Eight che si svolgeranno ad Ankara (Turchia) dal 15 al 17 luglio prossimi. Una sfida tutt'altro che semplice, seppur giocata contro il finalino di coda della classifica provvisoria, decisa da una, specie difensiva e in ricezione di, con la nuova schiacciatrice della Vero Volley Monza autrice di. Miglior marcatrice è però Sylvia Nwakalor (21), in un successo che consente all'Italia di salire a, al pari di Brasile e Cina, oltre a restare in scia al Giappone (24) per il 2° posto al termine della prima fase.

blackout a livello d'intensità e tenuta mentale, oltre all'incapacità di fare male nel primo fondamentale della Pallavolo contemporanea. Soltanto Cristina Chirichella è infatti abile nel mandare in tilt la ricezione avversaria con una salto-flot molto tesa verso posto 1 che le varrebbe 2 ace, non conteggiati però nel tabellino ufficiale della partita. Al netto dell'ampio turnover deciso da coach Mazzanti, con Anna Danesi e Moki De Gennaro a riposo per la prima volta in questa VNL, ottima prestazione di Eleonora Fersino. La libero dell'Igor Gorgonzola Novara è spettacolare in difesa e perfetta in ricezione, confermando di essere ormai pronta a raccogliere il testimone da De Gennaro, quando ce ne sarà bisogno. Nel corso della sfida, l'Italia ha pagato nuovamente alcunie tenuta mentale, oltre all'incapacità di fare male nel primo fondamentale della Pallavolo contemporanea. Soltantoè infatti abile nel mandare in tilt la ricezione avversaria con una salto-flot molto tesa verso posto 1 che le varrebbe 2 ace, non conteggiati però nel tabellino ufficiale della partita. Al netto dell'deciso da coach Mazzanti, con Paola Egonu a riposo per la prima volta in questa VNL,. La libero dell'Igor Gorgonzola Novara è, confermando di essere ormai pronta ada De Gennaro, quando ce ne sarà bisogno.

Ad

Egonu devastante col VakifBank: ecco i suoi punti più belli

CEV Champions League Women Vero Volley Monza scatenata: ingaggiata anche Sylla 23/06/2022 A 12:17

La partita

6° successo consecutivo nella VNL 2022 e conferma di essere un gruppo molto unito, capace di riemergere dalle difficoltà ma non di evitare blackout che stanno continuando a caratterizzare il percorso delle "ragazze terribili" a 360°. Il 2° set contro la Corea del Sud ne è controprova emblematica: non tanto perché le Azzurre lo perdono 23-25, semmai per il modo in cui concedono la parità alle coreane. 11 errori non forzati (molti dai nove metri), tante difficoltà in ricezione, seppur in una partita in cui le pallavoliste di coach Mazzanti fanno davvero bene nel fondamentale, trascinate soprattutto da Fersino e Sylla, e una Malinov che prosegue in una Week 3 finora incostante a livello personale. La palleggiatrice della Alessia Orro - l'alzatrice di Monza entra solo nel finale di 3° e 4° set per far valere la sua battuta flottante - e comincia peraltro bene nel gioco veloce al centro, salvo poi soffrire qualche passaggio a vuoto e ritrovare il feeling con le centrali soltanto nella fast di Chirichella. La discontinuità caratterizza però tutto il gruppo tricolore, anche e soprattutto a inizio 4° set. Tali blackout si possono sicuramente spiegare con evidenti cali di tensione - il 25-17 del 1° set avrebbe potuto far pensare a poco più di un allenamento, viste anche le percentuali in attacco della Corea, che chiude comunque con un 31% scarso di squadra - ma c'è necessariamente qualcosa d'altro. Una sfida che si preannunciava molto semplice. Una partita tutt'altro che agevole. L'Italia incassa ilnella VNL 2022 e conferma di essere un gruppo molto unito, capace di riemergere dalle difficoltà mache stanno continuando a caratterizzare il percorso delle "" a 360°. Ilne è controprova emblematica: non tanto perché le Azzurre lo perdono, semmai per il modo in cui concedono la parità alle coreane.(molti dai nove metri), tante, seppur in una partita in cui le pallavoliste di coach Mazzanti fanno davvero bene nel fondamentale, trascinate soprattutto da Fersino e Sylla, e unache prosegue in una Week 3 finoraa livello personale. La palleggiatrice della Savino Del Bene Scandicci stavolta non paga la staffetta con- l'alzatrice di Monza entra solo nel finale di 3° e 4° set per far valere la sua battuta flottante - e comincia peraltro, salvo poi soffriree ritrovare il feeling con le centrali soltanto nella fast di Chirichella. Lacaratterizza però tutto il gruppo tricolore, anche e soprattutto a inizio 4° set. Tali blackout si possono sicuramente spiegare con- il 25-17 del 1° set avrebbe potuto far pensare a poco più di un allenamento, viste anche le percentuali in attacco della Corea, che chiude comunque con un 31% scarso di squadra - ma c'è necessariamente qualcosa d'altro.

Intervista doppia De Gennaro-Sylla: "Siamo una squadra umile"

L'attenuante dell'ampio turnover regge, ma solo fino a un certo punto. Nei club, tutte le giocatrici Azzurre offrono una diversa costanza di rendimento. Ovviamente la VNL è una competizione particolare, che peraltro assegna punti utili al ranking mondiale soltanto da questa edizione, e bisogna centrare il focus anche in base a tale considerazione. Nei grandi impegni, Europei 2021 esclusi, l'Italia non ha però offerto continuativamente il suo volto migliore. Su questo punto coach Mazzanti dovrà lavorare ancora tanto, soprattutto in vista dei prossimi Mondiali. Passando alle indicazioni positive fornite da questa vittoria, sicuramente il rendimento di Sylla è quella più importante: a livello carismatico, la capitana Azzurra è sempre fondamentale, specie per uscire dai già citati blackout e trascinare qualsiasi compagna. 13 attacchi messi a terra, 4 muri-punto, una salto-flot tattica e cortissima che fa sempre male alle ricezioni avversarie, tanto braccio da posto 4: Sylla è ancora imprescindibile per questa Nazionale. Oltre a lei, serata positiva anche per Nwakalor, a eccezione delle difficoltà patite nel finale di 2° set da posto 2. L'opposto classe 1999 è, spesso e volentieri, atleticamente debordante, ma deve ancora imparare a gestire alla perfezione alcuni colpi ed evitare forzature quando l'alzata non è perfetta o è troppo staccata da rete; per il resto, un talento cristallino con ampi margini di miglioramento. Ora gli ultimi due impegni di questa prima fase. Sabato 2 luglio, alle ore 19:00 italiane e sempre sul taraflex dell'Arena Armeec contro le padrone di casa della Bulgaria. Un'altra occasione per rivedere le pallavoliste Azzurre finora meno impiegate. Un'altra possibilità per mostrare continuità totale.

Il tabellino

Italia - Corea 3-1 (25-17; 23-25; 25-15; 25-19)

Italia : Lubian n.e., Gennari, Bonifacio 5, Malinov 3, De Gennaro (L) n.e., Fersino (L), Orro, Chirichella 8, Danesi n.e., Pietrini n.e., Nwakalor 21, Sylla 17, Egonu n.e., Degradi 15. All . Mazzanti.

: Lubian n.e., Gennari, Bonifacio 5, Malinov 3, De Gennaro (L) n.e., Fersino (L), Orro, Chirichella 8, Danesi n.e., Pietrini n.e., Nwakalor 21, Sylla 17, Egonu n.e., Degradi 15. . Mazzanti. Corea: Yeum Hye 1, Han (L), Kang 5, J. Lee 7, Go, H. Park, D. Lee 9, J. Park 13, Hwang n.e., H. Lee 14, H. Park, Choi (L) n.e., Kim n.e., An. All. Hernandez Gonzalez.

EGONU, CHE EMOZIONE: SFILA CON LA BANDIERA A CINQUE CERCHI

CEV Champions League Women Intervista doppia De Gennaro-Sylla: "Siamo una squadra umile" 20/05/2022 A 12:35