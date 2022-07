L'chiude in bellezza la prima fase della Volleyball Nations League femminile 2022. Le Azzurre di coach Mazzanti travolgono infatti(25-20; 25-14; 25-14) lae centrano l'nella manifestazione, chiudendo così alla fase a gironi. In classifica l'Italia sarebbe terza con- gli stessi del, ma con quoziente-set sfavorevole rispetto alle verdeoro - ma la, Paese ospitante leche si svolgeranno adprossimi, sarà numero uno del tabellone nella fase a eliminazione diretta. In Anatolia sarà allora sfida a, con la sfida di oggi a fungere da test importante soprattutto a livello di formazione.

Ritrovata, anche oggi decisamente positiva con, coach Mazzanti propone infatti ilche ha conquistato gli ultimi Europei e che, molto probabilmente, andrà a giocarsi anche la VNL tra due weekend. Nel netto 3-0 brilla ovviamente ladi Paola Egonu , autrice die oggi molto efficace anche dai nove metri (), fondamentale in cui aveva finora un po' sofferto durante questa VNL. L'opposto dell'Italvolley abbatte letteralmente lacon una, costringendo la pallavolista thailandese a restare in panchina da inizio 2° set, lasciando spazio alla pari ruolo Pannoy Piyanut. Tra le Azzurre, molto bene anche le centrali (9 punti di, 7 per) e, la quale regala anche un 1° tempo in bagher rovesciato a Danesi per la giocata più bella della sfida.