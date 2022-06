Azzurre di coach Davide Mazzanti! L'Italvolley centra il primo successo in questa superando 3-1 in rimonta il Belgio grazie ai 30 punti di una debordante Sylvia Nwakalor. Dopo il prova incoraggiante a 360°. Al termine di un 1° set giocato in modo contratto e perso 21-25, l'ingresso di Alessia Gennari sistema ricezione e correlazione muro-difesa, permettendo così a Ofelia Malinov di ritrovare anche il gioco veloce al centro e aprire molto bene tra posto 2 e 4 per la coppia Nwakalor-Perinelli, fondamentale nei set successivi. Si sbloccano ledi coach Davide Mazzanti! L'centra ilin questa Volleyball Nations League in rimonta ilgrazie aidi una debordante. Dopo il k.o. nel match d'esordio contro la Turchia, l'Italia si riscatta così prontamente, offrendo peraltro unaa 360°. Al termine di un 1° set giocato in modo contratto e perso 21-25, l'ingresso disistema ricezione e correlazione muro-difesa, permettendo così adi ritrovare anche il gioco veloce al centro e aprire molto bene tra posto 2 e 4 per la coppia Nwakalor-Perinelli, fondamentale nei set successivi.

ragazze terribili", vanificando peraltro lo show di Britt Herbots. L'ex schiacciatrice di 26 punti e una serie impressionante di diagonali. Nel 4° set, anche "Red Devil" va però fuorigiri e regala tanto all'Italia con errori non forzati che costano caro alle Yellow Tigers. Nwakalor paga un momento di appannaggio, ma nelle fasi conclusive del set decisivo firma 3 punti di fila per il 25-20 che lancia le Azzurre alla vittoria. Venerdì 3 giugno 2022, alle ore 15:00 italiane, sfida ai Paesi Bassi per la terza giornata di questa Pool qui ad Ankara. L'Italvolley rimonta così con la coralità che ha sempre contraddistinto il gruppo delle "", vanificando peraltro lo. L'ex schiacciatrice di Novara - dovrebbe restare comunque in Serie A1 femminile, ma con la maglia di Firenze - bissa la grande gara di ieri contro la Serbia (k.o. 1-3 ma 31 punti per lei), chiudendo cone una serie impressionante di diagonali. Nel 4° set, anche "" va però fuorigiri e regala tanto all'Italia con errori non forzati che costano caro allepaga un momento di appannaggio, ma nelle fasi conclusive del set decisivo firmaper ilche lancia le Azzurre alla vittoria. Venerdì2022, alle ore 15:00 italiane,per la terza giornata di questa Pool qui ad Ankara.

La partita

Finalmente una prova da Italvolley, al netto delle importanti assenze e di un feeling di squadra che è ancora tutto da costruire. La Nazionale di coach Mazzanti rimonta il Belgio in una sfida molto simile a quella giocata ieri dalle Yellow Tigers contro la Serbia (priva di Tijana Boskovic e altre titolari) allenata da Daniele Santarelli. La squadra di coach Vande Broek parte infatti fortissimo, trascinata dalle bordate di Herbots e da turni in battuta che mandano in tilt la ricezione delle Azzurre, salvo poi perdersi via in una serie di errori non forzati (26) che fanno la differenza a fine gara. L'Italia prende così le misure alle avversarie, cambiando volto con l'ingresso di Gennari per Alice Degradi: la nuova giocatrice dell'Imoco Conegliano garantisce infatti una maggior tenuta in ricezione ed è molto abile anche in attacco da posto 4, svoltando sostanzialmente il set successivo fino al 25-19 che vale la parità. Ovviamente, la differenza in favore delle Azzurre sta anche nei 17 punti di Nwakalor, semplicemente incontenibile da posto 2 e abilissima nell'alternare parallele a diagonali strettissime, senza dimenticarsi di pallonetti tattici che si spengono sul fondo di posto 5 e tagliano fuori la libero avversaria nel momento della scelta sulla copertura dietro al muro.

L'Italia prende così il controllo del match, riuscendo a giocare una pallavolo decisamente diversa rispetto a quella offerta nel match con la Turchia. La ricezione sale di colpi e permette a Malinov di giocare con le sue centrali: i 1° tempi sono quasi unicamente di Sara Bonifacio, ma le fast di Cristina Chirichella fanno male al Belgio nel momento in cui la capitana di Novara riesce a galvanizzarsi grazie al grande lavoro a muro. Al resto ci pensano i mani-out di Elena Perinelli (16 punti), quasi sempre precisa nel giocare col muro avversario da posto 4, e le bordate di una Nwakalor difficilmente contenuta dal muro belga. Anche gli ingressi di Marina Lubian svoltano situazioni complicate: 3° e 4° set sembrano infatti dominati dalle Azzurre, ma l'incontenibile Herbots ha piani diversi e vorrebbe riaprire le frazioni con giocate di puro talento, rendendo così necessari i turni dai nove metri della centrale di Scandicci. In quelle due frazioni, l'Italia incassa la rimonta delle Yellow Tigers in diverse occasioni, specie fino al 18-20 del 4° set propiziato dai due ace consecutivi di Pauline Martin, ma non crolla anzitutto mentalmente e porta a casa un risultato tutto sommato importante, al netto di quanto possa essere lunga e complicata questa VNL. Adesso testa già alla sfida di venerdì 3 giugno 2022, contro i Paesi Bassi. La nazionale di Celeste Plak ha incassato ieri un combattuto 1-3 dalla Cina, dopo aver stravinto il 1° set (25-16) e oggi ha perso al tie-break (7-15) contro la Bulgaria, ma guai a sottovalutarla.

Il tabellino

Belgio - Italia 1-3 (25-21; 19-25; 23-25; 20-25)

Belgio : Van Sas, Herbots 26, Lemmens 8, Van Gestel 9, Demeyer (L), Martin 11, Goris n.e., Krenicky, Janssens n.e., Van De Vyver 1, Rampelberg (L), Van Avermaet 10, Stragier, Koulberg n.e.. All . Vande Broek.

: Van Sas, Herbots 26, Lemmens 8, Van Gestel 9, Demeyer (L), Martin 11, Goris n.e., Krenicky, Janssens n.e., Van De Vyver 1, Rampelberg (L), Van Avermaet 10, Stragier, Koulberg n.e.. . Vande Broek. Italia: Lubian, Bosio, Gennari 9, Bonifacio 5, Malinov 2, De Gennaro (L), Fersino (L) n.e., Chirichella 9, Nwakalor 30, D'Odorico, Degradi, Enweonwu, Perinelli 16, Mazzaro 1. All. Mazzanti.

