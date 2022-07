L’Italia affronterà la Turchia nella semifinale della Nations League 2022 di volley femminile. Le sabato 16 luglio (ore 17.30) per fronteggiare le anatoliche, oggi capaci di avere la meglio sulla Thailandia per 3-1 (23-25; 25-15; 25-18; 25-21). Le padrone di casa si sono fatte sorprendere dalle asiatiche nel primo, ma poi hanno messo il turbo spinte dal pubblico casalingo di Ankara e sono riuscite a imporsi rispettando il pronostico della vigilia. 2022 di volley femminile. Le Campionesse d’Europa , che nel pomeriggio hanno battuto la Cina per 3-1 , torneranno in campo(23-25; 25-15; 25-18; 25-21). Le padrone di casa si sono fatte sorprendere dalle asiatiche nel primo, ma poi hanno messo il turbo spinte dal pubblico casalingo di Ankara e sono riuscite a imporsi rispettando il pronostico della vigilia.

La banda di coach Giovanni Guidetti prosegue la propria avventura nel prestigioso torneo internazionale itinerante ed è pronta per fronteggiare la nostra Nazionale in una partita che si preannuncia altamente intensa, spettacolare ed equilibrata. A risultare determinanti sono state l’opposto Ebrar Karakurt (17 punti per l’estrosa bomber di Novara) e le scatenate centrali Eda Erdem (17 punti con 2 muri e 3 aces per la capitana) e Zehra Gunes (14). La regista Cansu Ozbay ha mandato in doppia cifra anche le schiacciatrici Saliha Sahin e Hande Baladin (10 punti a testa). Alla Thailandia non sono bastate le attaccanti Kongyot Ajcharaporn (21) e Moksri Chatchu-On (16).

