Unada sogno per la pallavolo italiana: saranno quattro le selezioni azzurre impegnate in finali di tornei continentali e intercontinentali. In ordine cronologico, il primo big match è quello di Volleyball Nations League femminile , con leche sfideranno il Brasile ad Ankara, in Turchia alle 17:30. Poi, alle 18.30, scenderanno in campodi Michele Zanin per la finale dell’Europeo di categoria con la Francia a Tbilisi, in Georgia. In contemporanea, invece, a partire dalle 20.00 sarà finale europeadi Vincenzo Fanizza che a Tarnow, in Polonia, affronteranno la Francia mentrein Italia, a Cerignola, scenderanno in campo per la finale dell’Europeo U21 contro la Serbia.