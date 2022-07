semifinale a senso unico, quella che va in scena sul taraflex dell'Unipol Arena di Bologna. La Francia surclassa 3-0 l'Italvolley di coach Fefè De Giorgi, mostrando una qualità impressionante nella Pallavolo che Earvin N'Gapeth e compagni riescono a giocare da un anno a questa parte. Per due set, gli Azzurri provano il colpaccio contro i campioni olimpici in carica, ma Una, quella che va in scena sul taraflex dell'Unipol Arena di Bologna. Ladi coach Fefè De Giorgi, mostrando unanella Pallavolo chee compagni riescono a giocare da un anno a questa parte. Per due set, gli Azzurri provano il colpaccio contro i campioni olimpici in carica, ma i Bleus di coach Andrea Giani sono semplicemente ingiocabili e centrano un'altra finale nella Volleyball Nations League , dopo quella del 2018 (persa contro la Russia).

L'Italia si dovrà accontentare della finale 3°-4° posto contro la Polonia - grande delusa di queste Finals dopo il k.o., 0-3, contro gli Stati Uniti di Micha Christenson - e cercherà di sfruttare questa sconfitta per imparare davvero tanto da chi, al momento, sembra qualche spanna superiore per talento diffuso e qualità di squadra. Jean Patry top-scorer dell'incontro con 16 punti (3 ace), ma prova fenomenale di N'Gapeth (14 con 4 battute vincenti) e grande serata anche per Trevor Clevenot (15). Da clonare Jenia Grebennikov: il miglior libero al mondo mette in piedi uno show incredibile, fatto di ricezioni ++ e difese irreali, che lascia senza parole qualsiasi spettatore, sugli spalti o davanti agli schermi.

La partita

Che sarebbe stata una sfida molto impegnativa, lo si sapeva benissimo. Che questa fosse, oggi, la reale distanza in termini pallavolistici tra Francia e Italia, probabilmente no. La prova di forza offerta dalla nazionale di coach Giani è di quelle impressionanti, non soltanto per l'abilità nello sfruttare gli ormai consueti punti di forza del gruppo transalpino. La Francia è squadra che non fa cadere una palla o, almeno, non senza aver difeso fin oltre le umane possibilità: poter contare sul miglior libero al mondo agevola decisamente questo compito, ma nella serata di Bologna spiccano anche le dig di tanti altri giocatori francesi, N'Gapeth e Antoine Brizard su tutti. Il palleggiatore della Gas Sales Bluenergy Piacenza gioca quasi sempre palla in mano, ma varia molto bene le aperture tra posto 2 e 4, oltre a trovare timing perfetto coi suoi centrali - oggi non c'è praticamente storia nel gioco veloce, con Roberto Russo, MVP nel 3-1 sui Paesi Bassi, in evidente difficoltà fin dai primi rally - e a fare male, come sempre, dai nove metri. Nel primo fondamentale contemporaneo, la Francia sbaglia tanto (16 battute out) e trova continuità solo da metà 2° set, permettendo alla ricezione Azzurra di tenere ottime percentuali di eccellenza nel fondamentale prima di dilagare con una grande serie di ace. Simone Giannelli non trova però le risposte che vorrebbe dai suoi schiacciatori e, soprattutto, da un Yuri Romanò fermato a soli 6 punti e costretto a lasciare il posto 2 a Ivan Zaytsev da metà gara in avanti.

vittoria corale dei francesi. L'Italia ci prova come può, forzando tanto dai nove metri ma incocciando sullo spaziale piano di rimbalzo proprio di Grebennikov e N'Gapeth. Gli Azzurri lavorano bene nella correlazione muro-difesa soltanto a sprazzi, ma soprattutto non riescono a tenere buone percentuali in attacco, specie sulle rigiocate o durante i rally più lunghi. Patry ci aggiunge una costanza rara da posto 2 e Clevenot fa tutto alla perfezione dal lato opposto, rendendo così complicatissima l'assegnazione del premio di MVP in questa sfida. L'Italia non resta a guardare, almeno non fino a un 3° set in cui cala tremendamente a livello mentale, ma le differenze in campo sono evidenti: a oggi, questa Francia è decisamente superiore e servirà molto lavoro per arrivare a giocarsela in una singola sfida. Raggiungerla, quanto a tipo di Pallavolo espressa, è forse impossibile: l'attitudine alla difesa e alle rigiocate è prerogativa tipica - e forse unica - di una squadra che può essere fermata soltanto da se stessa e dalla sua svogliatezza. Per ora, i limiti dei francesi sembrano essere stati rinchiusi in un forziere sepolto sulle rive di Mont Saint-Michel, ma a prossimi Mondiali manca più di un mese e chissà quante cose potrebbero ancora mutare. All'Italia resta ora la sfida per il bronzo, da giocare contro la Polonia - altra grande delusa di queste Finals bolognesi - domenica 23 luglio 2022 dalle ore 18:00. Affrontare questo k.o. in termini di singoli pallavolisti sarebbe però ingiusto, anzitutto per la. L'Italia ci prova come può, forzando tanto dai nove metri ma incocciando sulloproprio di Grebennikov e N'Gapeth. Gli Azzurri lavorano bene nella correlazione muro-difesa soltanto a sprazzi, ma soprattutto non riescono a tenere buone percentuali in attacco, specie sulle rigiocate o durante i rally più lunghi. Daniele Lavia non offre le solite garanzie, neppure nei fondamentali di seconda linea, e Alessandro Michieletto è lasciato troppo solo a guidare l'attacco dell'Italvolley. N'Gapeth si esalta con mani-out sagaci e botte impressionanti nei turni in battuta, oltre a risultare palleggiatore aggiunto sopraffino nelle rare occasioni in cui Brizard è tagliato fuori dall'evolversi dello scambio.ci aggiunge unafa tutto alla perfezione dal lato opposto, rendendo così complicatissima l'assegnazione del premio di MVP in questa sfida. L'Italia non resta a guardare, almeno non fino a un 3° set in cui cala tremendamente a livello mentale, ma lein campo sono: a oggi,e servirà molto lavoro per arrivare a giocarsela in una singola sfida. Raggiungerla, quanto a tipo di Pallavolo espressa, è forse impossibile: l'è prerogativa tipica - e forse unica - di una squadra che può essere fermata soltanto da se stessa e dalla. Per ora, i limiti dei francesi sembrano essere stati rinchiusi in un forziere sepolto sulle rive di Mont Saint-Michel, ma a prossimi Mondiali manca più di un mese e chissà quante cose potrebbero ancora mutare. All'Italia resta ora la, da giocare contro la- altra grande delusa di queste Finals bolognesi -2022 dalle ore 18:00.

Il tabellino

Italia - Francia 0-3 (22-25; 20-25; 15-25)

Italia : Recine, Michieletto 10, Giannelli, Balaso (L), Sbertoli, Zaytsev 5, Bottolo, Cortesia n.e., Galassi 6, Lavia 6, Romanò 6, Anzani 1, Russo 3, Scanferla (L) n.e. All . De Giorgi.

: Recine, Michieletto 10, Giannelli, Balaso (L), Sbertoli, Zaytsev 5, Bottolo, Cortesia n.e., Galassi 6, Lavia 6, Romanò 6, Anzani 1, Russo 3, Scanferla (L) n.e. . De Giorgi. Francia: Chinenyeze 8, Grebennikov (L), Patry 16, Toniutti n.e., N'Gapeth 14, Brizard 3, Boyer n.e., Le Goff 5, Henry n.e., Clevenot 15, Louati n.e., Diez (L) n.e., Derouillon n.e., Jouffroy. All. Giani.

