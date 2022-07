Italvolley femminile, capaci di sbaragliare, in successione, la concorrenza di Cina, Turchia e Brasile per sollevare al cielo la prima VNL della loro storia, è tempo di Finals anche nella dal 20 al 24 luglio 2022, otto squadre, tra cui ovviamente l'Italia di coach De Giorgi, cercheranno di primeggiare per succedere al Brasile nell'albo d'oro della competizione, a meno che i verdeoro di Bruninho non riescano nell'impresa del back-to-back. Gli Azzurri arrivano ai quarti di finale, dove affronteranno i Paesi Bassi nella sfida in programma mercoledì 20 luglio dalle ore 21:00, con una striscia aperta di sei vittorie consecutive e il Dopo lo spettacolare successo delle "ragazze terribili" dell', capaci di sbaragliare, in successione, la concorrenza di Cina, Turchia e Brasile per sollevare al cielo la, è tempo dianche nella Volleyball Nations League maschile . Nella cornice della Unipol Arena,2022, otto squadre, tra cui ovviamente l'Italia di coach De Giorgi, cercheranno di primeggiare per succedere al Brasile nell'albo d'oro della competizione, a meno che i verdeoro di Bruninho non riescano nell'impresa del back-to-back. Gli Azzurri arrivano ai, dove affronteranno inella sfida in programmadalle, con una striscia aperta di sei vittorie consecutive e il primato nella fase iniziale (31 punti)

Sbertoli: "Estro, tattica e 1° tempi i segreti del palleggiatore"

Quando e dove si giocherà Italia-Paesi Bassi

Nations League maschile Italia inarrestabile! 3-0 sui Paesi Bassi e VNL dominata 10/07/2022 A 16:44

Il quarto di finale della Volleyball Nations League 2022, tra Italia e Paesi Bassi, si giocherà ad Bologna (Italia) nell'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. La partita è in programma mercoledì 20 luglio 2022, dalle ore 21:00 italiane.

Italia-Paesi Bassi: dove vedere la sfida in TV

Italia-Paesi Bassi, sfida valida per i quarti di finale della VNL 2022 maschile, verrà trasmessa in diretta Tv su Sky Sport Uno e, grazie a Sky Go e NowTv, anche sui dispositivi mobili, oltre che su RaiPlay. Per poter vedere le partite della Volleyball Nations League in diretta quando si è lontani dal televisore, è possibile seguire i match tramite SkyGo, la piattaforma streaming abbinata alla pay-per-view. Eurosport.it vi offrirà ovviamente la diretta scritta in tempo reale, oltre che i consueti approfondimenti su sito e app.

I 14 Azzurri che saranno a Bologna

Palleggiatori : Simone Giannelli (Perugia, capitano), Riccardo Sbertoli (Trentino).

: Simone Giannelli (Perugia, capitano), Riccardo Sbertoli (Trentino). Schiacciatori : Mattia Bottolo (Civitanova), Daniele Lavia (Trentino), Alessandro Michieletto (Trentino), Francesco Recine (Piacenza).

: Mattia Bottolo (Civitanova), Daniele Lavia (Trentino), Alessandro Michieletto (Trentino), Francesco Recine (Piacenza). Centrali : Simone Anzani (Civitanova), Lorenzo Cortesia (Verona), Gianluca Galassi (Monza), Roberto Russo (Perugia).

: Simone Anzani (Civitanova), Lorenzo Cortesia (Verona), Gianluca Galassi (Monza), Roberto Russo (Perugia). Opposti : Yuri Romanò (Piacenza), Ivan Zaytsev (Civitanova).

: Yuri Romanò (Piacenza), Ivan Zaytsev (Civitanova). Libero: Fabio Balaso (Civitanova), Leonardo Scanferla (Piacenza).

Il cammino dell'Italia nella VNL 2022

9 giugno 2022, Francia - Italia 3-0 | REPORT

3-0 | REPORT 10 giugno 2022, Polonia - Italia 1-3 | REPORT

1-3 | REPORT 12 giugno 2022, Canada - Italia 0-3 | REPORT

0-3 | REPORT 12 giugno 2022, Argentina - Italia 1-3 | REPORT

1-3 | REPORT 22 giugno 2022, Germania - Italia 0-3 | REPORT

0-3 | REPORT 24 giugno 2022, Giappone - Italia 3-2 | REPORT

3-2 | REPORT 25 giugno 2022, Italia - Slovenia 3-0 | REPORT

- Slovenia 3-0 | REPORT 26 giugno 2022, Italia - Cina 3-0 | REPORT

- Cina 3-0 | REPORT 5 luglio 2022, Bulgaria - Italia 0-3 | REPORT

0-3 | REPORT 7 luglio 2022, Italia - Iran 3-1 | REPORT

- Iran 3-1 | REPORT 8 luglio 2022, Italia - Serbia 3-0 | REPORT

- Serbia 3-0 | REPORT 10 luglio 2022, Italia - Paesi Bassi 3-0 | REPORT

