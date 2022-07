Missione compiuta per l'di coach Fefè De Giorgi! Gli, al termine di una sfida inattesa e molto complicata per la Nazionale, in cuigioca forse una delle migliori gare in carriera e, con 12 punti oltre ain ogni fondamentale, trascina i compagni nei momenti di difficoltà, insieme ovviamente a quel fenomeno di Simone Giannelli . Glibeneficiano di una serata da show per(20 punti) e si aggrappano al talento dinei momenti chiave del match, anche se l'ex opposto di Modena oggi non riesce a incidere dai nove metri e non è continuo neppure in attacco.