Mancano meno di due giorni e sarà tempo per i quarti di finale nella Volleyball Nations League 2022 femminile. Le "ragazze terribili" dell'Italvolley hanno chiuso la prima fase della competizione al 3° posto, con dieci vittorie su dodici sfide giocate ma, nel tabellone a eliminazione diretta, saranno la testa di serie numero quattro dal momento che la Turchia (7ª in base ai risultati sui taraflex) avrà la numero uno in quanto Paese ospitante le Finals. Le Azzurre troveranno così la Cina nei quarti di finale: un'avversaria che evoca ricordi amari nel recente passato per l'Italia. Ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, la sconfitta (0-3) nella fase a gironi contro la nazionale cinese, peraltro già certa di essere eliminata, significò affrontare la Serbia nei quarti di finale e tutti ricordiamo come finì con le campionesse del mondo in carica, vittoriose per 3-0

In questa VNL, la Cina si è invece imposta 3-1 nell'unico precedente con le Azzurre, per quanto l'Italia presentasse una formazione piena di assenze: del 6+1 titolare di coach Mazzanti, in quella sfida, hanno infatti giocato soltanto Cristina Chirichella e Monica De Gennaro. La voglia di rivalsa sportiva certamente non manca, ma le "ragazze terribili" vogliono conquistare un risultato di prestigio anche per cominciare nel miglior modo possibile il cammino che le porterà verso i prossimi Mondiali. Nella stessa parte di tabellone, oltre a Italia-Cina, ci sarà anche la sfida tra Turchia e Thailandia, in programma sempre giovedì 14 luglio 2022, ma dalle ore 17:30 italiane.

Quando e dove si giocherà Italia-Cina

Il primo quarto di finale della Volleyball Nations League, tra Italia e Cina, si giocherà ad Ankara (Turchia) nell'Ankara Sports Hall. La partita è in programma giovedì 14 luglio 2022, dalle ore 14:00 italiane.

Italia-Cina: dove vedere la sfida in TV

Italia-Cina, sfida valida per i quarti di finale della VNL 2022 femminile, verrà trasmessa in diretta Tv esclusiva su Sky Sport Uno e, grazie a Sky Go e NowTv, anche sui dispositivi mobili. Per poter vedere le partite della Volleyball Nations League in diretta quando si è lontani dal televisore, è possibile seguire i match tramite SkyGo, la piattaforma streaming abbinata alla pay-per-view. Eurosport.it vi offrirà ovviamente la diretta scritta in tempo reale, oltre che i consueti approfondimenti su sito e app.

Le 14 Azzurre volate ad Ankara

Palleggiatrici : Ofelia Malinov (Scandicci), Alessia Orro (Monza).

: Ofelia Malinov (Scandicci), Alessia Orro (Monza). Schiacciatrici : Caterina Bosetti (Novara), Alessia Gennari (Conegliano), Elena Pietrini (Scandicci), Miriam Sylla (Monza, capitana).

: Caterina Bosetti (Novara), Alessia Gennari (Conegliano), Elena Pietrini (Scandicci), Miriam Sylla (Monza, capitana). Centrali : Sara Bonifacio (Novara), Cristina Chirichella (Novara), Anna Danesi (Novara), Marina Lubian (Conegliano).

: Sara Bonifacio (Novara), Cristina Chirichella (Novara), Anna Danesi (Novara), Marina Lubian (Conegliano). Opposti : Paola Egonu (VakifBank), Sylvia Nwakalor (Firenze).

: Paola Egonu (VakifBank), Sylvia Nwakalor (Firenze). Libero: Eleonora Fersino (Novara), Monica De Gennaro (Conegliano).

Il cammino dell'Italia nella VNL 2022

