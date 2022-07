Il risultato che non ti aspetti matura sul taraflex dell'Ankara Sports Hall durante idella Volleyball Nations League femminile 2022. Ladi coach Daniele Santarelliinfatti, campioni olimpici in carica, al termine di unae molto combattuta. Autentica impresa per la nazionale serba che, nonostante ledi, elimina la favorita numero uno di questo torneo grazie ai- fondamentale col turno in battuta che svolta il tie-break, lanciando la Serbia dallo 0-2 al 6-2 - e aidella capitana. Team USA, che avevacon undici vittorie in dodici sfide e ben 32 punti in classifica, esce così anticipatamente dalle Finals, nonostante 21 muri-punto di squadra e i: dalla prossima stagione, la statunitense tornerà all'Imoco Conegliano per essere titolare in posto 4. In semifinale sarà così, con la nazionale verdeoro che ha battuto 3-1 il Giappone, vera rivelazione di questa VNL. L'affronterà invece lanel quarto di finale in programma giovedì, dalleitaliane.

La Serbia vince con merito una sfida in cui glitremendamente inper oltre due set, conbersagliata dal servizio avversario e quasi sempre in difficoltà su qualsiasi tipo di battuta serba, e pagano anche ildida posto 2. La nuova pallavolista della Vero Volley Monza sta ritrovando la, ma oggi alterna grandi colpi a letture tutt'altro che perfette in attacco, col muro della Serbia che più volte riesce a contenerla per sfruttare poi la rigiocata. La nazionale di coach Santarelli lavora invece, tenendo quasi sempre in quello da seconda linea e sfruttando il, ma molto efficace, di. Coach Karch Kiraly capisce presto che la sola Robinson-Cook non può bastare per raddrizzare una sfida in cui la sua squadra è sotto 0-2, così decide di cambiare:per Thompson e, soprattutto,per Plummer. Il nuovo martello di Casalmaggiore (16 punti in soli tre set) svolta letteralmente la sfida, chiudendo benissimo ine dando una grossa mano a muro. Team USA inizia così a dominare nel fondamentale a rete e riscopre anche i pallonetti tattici per eludere il muro avversario, forzando pertanto il tie-break. Nel, la nazionale a stelle e strisce torna tuttavia a soffrire in ricezione e proprio, stavolta: prima salta sul servizio flot di, poi non riesce a controllare una comoda difesa in bagher e spezza la grande rimonta degli States (da 8-13 a 12-13). La Serbia può così esultare, per un risultato impronosticabile alla vigilia, maturato peraltro senza poter contare sull'esperienza delle sue veterane, a eccezione di unacapace di rispolverare colpi di puro talento.