tanta, tantissima, fatica, l'Italia supera 3-1 la Cina e conquista le semifinali di 36 punti (4 ace) e, da sola, compensa alle enormi difficoltà patite dalle altre compagne in posto 4. spaziale in difesa, con dig impressionanti che mettono quasi in ombra il solito, grandissimo lavoro di Monica De Gennaro, ma in attacco incassa una serie incredibile di muri e non trova quasi mai ritmo, né timing con Alessia Orro. La palleggiatrice della Ofelia Malinov che non paga però i dividendi sperati. Buon impatto, invece, per Elena Pietrini in uscita dalla panchina: la schiacciatrice di Scandicci riesce a fare male col servizio salto flot e, da posto 4, trova più continuità delle compagne. Grande prova, infine, per Caterina Bosetti, autrice di 14 punti: non avrà il braccio più veloce e potente di questa Nazionale, ma la sua intelligenza pallavolistica è fenomenale e le consente di realizzare quelle giocate che spezzano le resistenze cinesi nel 4° e decisivo set. Con, tantissima,, l'lae conquista le semifinali di Volleyball Nations League 2022. Neppure a farlo apposta, bisogna partire da Paola Egonu per raccontare questo complicato successo delle Azzurre. La nuova opposto del VakifBank Istanbul realizza infattie, da sola,patite dalle altre compagne in posto 4. Miriam Sylla è infatti, con dig impressionanti che mettono quasi in ombra il solito, grandissimo lavoro di, maincassa una serie incredibile di muri equasi mai, né timing con. La palleggiatrice della Vero Volley Monza non riesce neppure a innescare le sue centrali, venendo così coinvolta dal 3° set in una staffetta conche non paga però i dividendi sperati. Buon impatto, invece, perin uscita dalla panchina: la schiacciatrice di Scandicci riesce a fare male cole, da posto 4, trova più continuità delle compagne. Grande prova, infine, per, autrice di: non avrà il braccio più veloce e potente di questa Nazionale, ma la suaè fenomenale e le consente di realizzare quelle giocate che spezzano le resistenze cinesi nel 4° e decisivo set.

Egonu: "Obiettivi Mondiali e Olimpiadi. Sono grata a Conegliano"

La partita

Italia soffre tremendamente la coralità della nazionale cinese, partendo a rilento in qualsiasi set e complicandosi non poco la vita con una serie di errori in attacco che, spesso, non trova spiegazione logica. A referto, 21 gli errori non forzati delle Azzurre, eppure in presa diretta sono sembrati decisamente di più. La Nazionale comincia molto bene dai nove metri (8 ace) - fondamentale oggi decisivo, a differenza di quanto successo in molte delle precedenti gare di VNL - e toglie così a Diao Linyu la possibilità di giocare veloce con le sue centrali: un aspetto non secondario in questa partita, considerando il modo in cui Wang Yuanyuan riesce a dominare 3° e 4° set con una capacità impressionante di anticipare il colpo e, per riflesso, di esaltarsi a muro su qualsiasi pallavolista italiana. In tutti i set l'Italia è però costretta a rincorrere e a realizzare break incredibili: dall'11-17 al 18-17 nel 1° set, dal 3-7 al 9-8 nel 3° e, soprattutto, dal 10-17 al 24-24 del 3°. Ecco, rimonte possibili contro un'avversaria che, per due frazioni e mezzo di gioco, si scioglie come neve al sole nel momento in cui assapora la vittoria del set, commettendo un'inspiegabile serie di errori gratuiti in attacco. Decisamente impensabili, invece, contro la Turchia di coach Guidetti o una tra Brasile e Serbia, potenziali avversarie in una finale che, oggi, sembra tutt'altro che scontata. Una sfida difficilmente pronosticabile, visto l'andamento effettivo di questo quarto di finale della VNL 2022. L'la coralità della nazionale cinese,in qualsiasi set e complicandosi non poco la vita con unache, spesso, non trova spiegazione logica. A referto, sul sito ufficiale , sarannogli errori non forzati delle Azzurre, eppure in presa diretta sono sembrati decisamente di più. La Nazionale comincia molto bene dai nove metri () -oggi, a differenza di quanto successo in molte delle precedenti gare di VNL - e toglie così ala possibilità di giocare veloce con le sue: un aspetto non secondario in questa partita, considerando il modo in cuiriesce a dominare 3° e 4° set con una capacità impressionante die, per riflesso, disu qualsiasi pallavolista italiana. In tutti i set l'è peròe a realizzare: dall'11-17 al 18-17 nel 1° set, dal 3-7 al 9-8 nel 3° e, soprattutto, dal 10-17 al 24-24 del 3°. Ecco, rimonte possibili controche, per due frazioni e mezzo di gioco,nel momento in cui assapora la vittoria del set, commettendo un'inspiegabile serie di errori gratuiti in attacco. Decisamente impensabili, invece, contro ladi coach Guidetti o una tra, potenziali avversarie in una finale che, oggi, sembra tutt'altro che scontata.

Sarebbe fin troppo facile puntare il dito su quelle individualità che faticano tremendamente contro la Cina. Semmai, è ben più costruttivo ragionare in termini di squadra. Contro la Cina, la correlazione muro-difesa non rappresenta quasi mai un fattore positivo per le Azzurre, salvatesi con grandi exploit personali a livello difensivo e da una ricezione che tiene molto bene su qualsiasi turno di battuta cinese. Anche in questo caso, risulta abbastanza inspiegabile il rendimento sottotono nel fondamentale a rete da parte di una squadra che, in questa VNL, ha spesso e volentieri domato qualsiasi avversaria proprio grazie ai muri-punto. Da registrare anche il palleggio, al netto di una staffetta quasi obbligata per coach Mazzanti in questa partita. Sia Orro che Malinov vanno quasi sempre in posto 2 (o in pipe) da Egonu, perché Paola è l'unica Azzurra capace di mettere palla a terra con continuità; nelle aperture verso posto 4, manca però quel timing perfetto e utile a smarcare al meglio le schiacciatrici di banda, le quali ovviamente non posseggono quelle qualità atletiche tipiche invece dell'opposto tricolore. Dalla panchina si potrebbe invece azzardare qualche cambio in anticipo, sfruttando prima il talento di una Pietrini molto efficace anche dai nove metri e capace, quantomeno, di giocare sulle mani alte di un muro cinese che, come una piovra, riesce a far suo ogni attacco italiano che non sia di Egonu. Ci saranno 48 ore per lavorare su tutto quello che oggi non ha funzionato nella nostra metàcampo, ma la sensazione è che il jolly sia già stato giocato. Certo, l'Italia è tra le migliori quattro squadre della VNL - l'anno scorso fu 12° posto, nel 2019 invece 5° - e di per sé questa è già una notizia positiva, anche perché non sono stati persi punti importanti nel ranking mondiale FIVB. Il bello viene però adesso: questa Italvolley ha tutto ciò che serve per alzare il trofeo, al netto di blackout mentali che ancora le impediscono di mostrarsi in tutta la sua bellezza per un'intera partita.

Paola Egonu Credit Foto Imago

Il tabellino

Italia - Cina 3-1 (25-22; 25-19; 24-26; 25-22)

Italia : Lubian 2, Gennari n.e., Bonifacio n.e., Malinov 1, De Gennaro (L), Fersino (L) n.e., Orro 2, Bosetti 14, Chirichella 9, Danesi 8, Pietrini 6, Nwakalor , Sylla , Egonu 36. All . Mazzanti

: Lubian 2, Gennari n.e., Bonifacio n.e., Malinov 1, De Gennaro (L), Fersino (L) n.e., Orro 2, Bosetti 14, Chirichella 9, Danesi 8, Pietrini 6, Nwakalor , Sylla , Egonu 36. . Mazzanti Cina: Yuan 9, Diao, Yang n.e., Gao n.e., Gong 20, Wang Yua. 12, Jin, Wang Yun. 10, Wang Yi. n.e., Li 16, Wang W. (L), Ding n.e., Ni (L) n.e., Chen 1. All. Bin.

