scoglio dei quarti di finale è stato superato, anche se con qualche difficoltà in più rispetto ai pronostici della vigilia. Ora l'Italvolley di coach Davide Mazzanti vuole però centrare la finale per la prima volta nella sua storia in Volleyball Nations League femminile. Le Azzurre hanno vissuto momenti molto complicati nel sfruttare al massimo il talento di 36 punti), ma la sensazione è che questa Nazionale non abbia finora espresso tutto il suo potenziale, come successo invece ai trionfali europei dell'estate 2021. In semifinale, sabato 16 luglio 2022 dalle ore 17:30, nella sfida alla Turchia di Giovanni Guidetti, tecnico che Loè stato superato, anche se conin più rispetto ai pronostici della vigilia. Ora l'di coach Davide Mazzanti vuole però centrare la finale per la prima volta nella sua storia infemminile. Le Azzurre hanno vissuto momenti molto complicati nel successo (3-1) sulla Cina , dovendoal massimo ildi Paola Egonu (autrice di), ma la sensazione è che questa Nazionale non abbia finora espresso tutto, come successo invece ai trionfali europei dell'estate 2021. In, sabato 16 luglio 2022 dalle ore 17:30, nella sfida alladi Giovanni Guidetti, tecnico che ritroverà peraltro Egonu al VakifBank Istanbul dalla prossima stagione, potrebbe esserci l'occasione giusta per farlo.

Finals di VNL si stanno giocando sul taraflex della Sports Hall di Ankara, ha superato 3-1 in rimonta la Thailandia, trascinata dai 17 punti della sua capitana, Eda Erdem Dundar. La centrale del Fenerbahce ha fatto malissimo nel gioco veloce al centro, alternando 1° tempi a fast con grande efficacia, ma è risultata fondamentale anche dai nove metri (3 ace) e nel lavoro a muro. Zehra Gunes, altra centrale turca, ha invece contribuito con 14 punti, confermando quanto il reparto turco sia tra i migliori al mondo: Cristina Chirichella e "ragazze terribili" saranno chiamate a forzare molto (e bene) dalla battuta soprattutto per impedire a Cansu Ozbay di giocare palla in mano. La Turchia, padrona di casa a tutti gli effetti visto che lesi stanno giocando suldella Sports Hall di Ankara, hain rimonta la, trascinata daidella sua capitana,. La centrale del Fenerbahce ha fatto malissimo nel gioco veloce al centro, alternando 1° tempi a fast con grande efficacia, ma è risultata fondamentale anche dai nove metri (3 ace) e nel lavoro a muro., altra centrale turca, ha invece contribuito con, confermando quanto ilsia Anna Danesi dovranno così fare enorme attenzione nel duello sottorete, mentre tutte le" saranno chiamate adalla battuta soprattutto per impedire adi giocare palla in mano.

Quando e dove si giocherà Turchia-Italia

La seconda semifinale della Volleyball Nations League, tra Turchia e Italia, si giocherà ad Ankara (Turchia) nell'Ankara Sports Hall. La partita è in programma sabato 16 luglio 2022, dalle ore 17:30 italiane.

Turchia-Italia: dove vedere la sfida in TV

Turchia-Italia, sfida valida per le semifinali della VNL 2022 femminile, verrà trasmessa in diretta Tv esclusiva su Sky Sport Uno e, grazie a Sky Go e NowTv, anche sui dispositivi mobili. Per poter vedere le partite della Volleyball Nations League in diretta quando si è lontani dal televisore, è possibile seguire i match tramite SkyGo, la piattaforma streaming abbinata alla pay-per-view. Eurosport.it vi offrirà ovviamente la diretta scritta in tempo reale, oltre che i consueti approfondimenti su sito e app.

Le 14 Azzurre volate ad Ankara

Palleggiatrici : Ofelia Malinov (Scandicci), Alessia Orro (Monza).

: Ofelia Malinov (Scandicci), Alessia Orro (Monza). Schiacciatrici : Caterina Bosetti (Novara), Alessia Gennari (Conegliano), Elena Pietrini (Scandicci), Miriam Sylla (Monza, capitana).

: Caterina Bosetti (Novara), Alessia Gennari (Conegliano), Elena Pietrini (Scandicci), Miriam Sylla (Monza, capitana). Centrali : Sara Bonifacio (Novara), Cristina Chirichella (Novara), Anna Danesi (Novara), Marina Lubian (Conegliano).

: Sara Bonifacio (Novara), Cristina Chirichella (Novara), Anna Danesi (Novara), Marina Lubian (Conegliano). Opposti : Paola Egonu (VakifBank), Sylvia Nwakalor (Firenze).

: Paola Egonu (VakifBank), Sylvia Nwakalor (Firenze). Libero: Eleonora Fersino (Novara), Monica De Gennaro (Conegliano).

Il cammino dell'Italia nella VNL 2022

31 maggio 2022, Turchia - Italia 3-0 | REPORT

3-0 | REPORT 2 giugno 2022, Belgio - Italia 1-3 | REPORT

1-3 | REPORT 3 giugno 2022, Paesi Bassi - Italia 0-3 | REPORT

0-3 | REPORT 4 giugno 2022, Cina - Italia 3-1 | REPORT

3-1 | REPORT 15 giugno 2022, Serbia - Italia 1-3 | REPORT

1-3 | REPORT 16 giugno 2022, Italia - Rep. Dominicana 3-2 | REPORT

- Rep. Dominicana 3-2 | REPORT 17 giugno 2022, Germania - Italia 0-3 | REPORT

0-3 | REPORT 18 giugno 2022, Italia - Brasile 3-1 | REPORT

- Brasile 3-1 | REPORT 29 giugno 2022, Italia - Polonia 3-1 | REPORT

- Polonia 3-1 | REPORT 1 luglio 2022, Italia - Corea del Sud 3-1 | REPORT

- Corea del Sud 3-1 | REPORT 2 luglio 2022, Italia - Bulgaria 3-0 | REPORT

- Bulgaria 3-0 | REPORT 3 luglio 2022, Thailandia - Italia 0-3 | REPORT

0-3 | REPORT 14 luglio 2022, Italia-Cina 3-1 | REPORT

