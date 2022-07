Paola Egonu è il simbolo indiscusso della è il simbolo indiscusso della Nazionale italiana di Pallavolo di Davide Mazzanti che contro il Brasile si sta giocando la finalissima di Nations League contro il Brasile. La 23enne, futura opposto del VafiBank Istanbul , si presentava a questo ultimo atto con un totale di 256 punti totalizzati nella rassegna, un dato siderale e che conferma lo strapotere della fuoriclasse originaria di Cittadella.

Egonu, nella finalissima della Nations League 2022, al pari della brasiliana Gabi ha giocato buona parte del primo set con una maglia differente da quella azzurra indossata dalle compagne di squadra. Una casacca a strisce verdi, bianche e nere che ha attratto ovviamente curiosità ma che ha un intento assolutamente nobile, visto che si tratta nient'altro che della Equal Jersey: la maglia realizzata da Volleyball World insieme all’organizzazione benefica Let's Keep The Ball Flying (LKTBF), per contribuire a sensibilizzare sulla parità dei diritti attraverso il potere aggregativo e sociale della pallavolo. Per la cronaca sia Egonu che Gabi, dopo il primo timeout, sono tornate ad indossare la classica maglia azzurra e verdeoro della rispettiva Nazionale.

Paola Egonu con la maglia Equal Jersey nel corso della finale Italia-Brasile, Credit Photo Volleyball World Credit Foto Other Agency

Nel corso di questa fase finale ad Ankara, oltre ad Egonu e Gabi, hanno indossato questa Equal Jersey anche il coach italiano della Nazionale Turca Giovanni Guidetti, e le giocatrici Ebrar Karakurt (Turchia), Haleigh Washington (USA) e Pornpun Guedpard (Thailandia).

"Tutti meritano le stesse opportunità di praticare il nostro sport – ha dichiarato a margine della presentazione di questa iniziativa, il fondatore di LKTBF Lesley de Jonge - e serve l’impegno di tutti affinché ciò prosegua. La pallavolo ha un grande potere sociale e serve che tutti coloro che la amano si impegnino per mantenere la palla in volo”.

