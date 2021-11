la Volleyball Nations League cambia formula per il 2022. Le modifiche sono state approvate dalla FIVB e dal Volleyball Nations League Council, anche a seguito di lamentele e La notizia era ormai nell’aria da mesi ma ora è arrivata l’ufficialità,Le modifiche sono state approvate dalla FIVB e dal Volleyball Nations League Council, anche a seguito di lamentele e considerazioni portate all’attenzione degli organi di riferimento da parte delle federazioni nazionali partecipanti all’evento nelle scorse edizioni.

Il nuovo format vedrà 16 squadre maschili e 16 femminili competere in due gironi da 8 squadre che si sfideranno nell’arco di sei giorni di gare per le tre settimane della fase di round robin. Ogni settimana, a partire dal 30 maggio 2022, i team giocheranno quattro partite, totalizzando 12 partite nella prima fase. Al termine di questi incontri le migliori quattro per ogni girone transiteranno alla fase successiva, 8 squadre al maschile ed 8 al femminile.

Le otto migliori formazioni si incontreranno in una classica struttura ad eliminazione diretta, partendo dai quarti di finale, fino alla finalissima. Tutti i match della fase ad eliminazione diretta verranno disputati all’interno di un’unica settimana, quella dall’11 al 17 di luglio per l’evento femminile, e quella dal 18 al 24 dello stesso mese per le finali al maschile.

L’alternanza tra la competizione al maschile e quella al femminile è uno dei punti focali del nuovo esperimento. Questo principio sarà rispettato sin dalla fase a gironi, dedicando settimane diverse ai due eventi, senza mai farli accavallare e dando ad ognuno il giusto spazio e la giusta rilevanza. Inoltre, ogni settimana verrà ospitata da un’arena e da una città diversa, dando opportunità ai fan di tutto il mondo di poter osservare le nazionali più forti a livello internazionale scontrarsi, dando vita al solito grande spettacolo.

Di seguito il calendario per la VNL al femminile ed al maschile.

CALENDARIO VNL FEMMINILE

Prima settimana fase a gironi: 30 maggio – 5 giugno

Seconda settimana fase a gironi: 13 giugno – 19 giugno

Terza settimana fase a gironi: 27 giugno – 3 luglio

Quarti di finale: 13-14 luglio

Semifinali: 16 luglio

Finale: 17 luglio

CALENDARIO VNL MASCHILE

Prima settimana fase a gironi: 6 giugno – 12 giugno

Seconda settimana fase a gironi: 20 giugno – 26 giugno

Terza settimana fase a gironi: 4 luglio – 10 luglio

Quarti di finale: 20-21 luglio

Semifinali: 23 luglio

Finale: 24 luglio