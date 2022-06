Dopo la sconfitta all’esordio contro la Francia, la squadra guidata da Fefé De Giorgi è riuscita ad avere la meglio sulla Polonia con il punteggio di 3-1. Ottima la prestazione di Yuri Romanò che, insieme a Mattia Bottolo, è stato il miglior scorer per gli azzurri. L’opposto ha parlato a fine partita e le sue parole sono state raccolte dai canali della Federazione Italiana Pallavolo: “Sapevamo che era una partita difficile anche oggi. Comunque ieri a livello di gioco c’eravamo, oggi abbiamo limato un po’ di errori e abbiamo fatto una grande prestazione. Arriva il primo successo per gli azzurri nella Volleyball Nations League 2022.Ottima la prestazione diche, insieme a Mattia Bottolo, è stato il miglior scorer per gli azzurri. L’opposto ha parlato a fine partita e le sue parole sono state raccolte dai canali della Federazione Italiana Pallavolo:

“Reagire così dopo essere stati sotto nel primo set dimostra che siamo una squadra che non molla – ha continuato il 24enne – abbiamo ancora tanti margini di miglioramento. Fondamentale è stato anche divertirsi, siamo un bel gruppo, molto unito e pieno di qualità diverse che ci rendono tutti utili”. Infine Romanò da una sua chiave di lettura su cosa ha portato a questo successo: “Sicuramente la squadra ed il lavoro che abbiamo fatto in queste settimane e che continueremo a fare. Mi trovo bene con Simone (Giannelli, ndr) abbiamo lavorato insieme già la scorsa estate. Ora giorno di pausa e poi testa alla partita con il Canada, arriveremo carichissimi”.

Siamo un bel gruppo, molto unito e pieno di qualità diverse che ci rendono tutti utili.

LE PAROLE DI DE GIORGI

"Il nostro obiettivo oggi era quello di concentrarci molto sulle cose che potevamo migliorare. Chiaro che sapevamo che era una partita abbastanza tosta, dato il livello della squadra avversaria. Sono contento perchè abbiamo resistito bene nel secondo set, siamo riusciti a girarlo e questo ci ha dato grande forza. Poi abbiamo trovato un po’ di continuità nelle varie situazioni di gioco.

Si può ancora migliorare, ad esempio a volte sbagliamo la seconda battuta, sbagliamo nella gestione di alcune cose, ma l’atteggiamento e la voglia dei ragazzi è migliorato. In questo torneo ogni partita ci serve non solo per i punti ma anche per andare a cercare un discorso di gioco. Tutti quelli che sono entrati hanno dato il loro contributo, così come successo anche con la Francia. I ragazzi sono molto pronti, sono esperienze importantissime per questo gruppo”.

