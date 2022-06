Italvolley maschile nella coach Nicola Giolito - ancora in panchina a causa delle positività al Covid di buona parte dello staff italiano, compreso Fefè De Giorgi - incassano il k.o. al tie-break (13-15) contro un grande Giappone. La nazionale nipponica, allenata da Philippe Blain, viene letteralmente trascinata da uno strepitoso Yuki Ishikawa e dal solito, debordante, Yuji Nishida. Lo schiacciatore dell'Allianz Milano è spettacolare in qualsiasi fondamentale, confermandosi palleggiatore aggiunto tanto efficace quanto spettacolare grazie a sontuose finte d'attacco per poi palleggiare verso un compagno, e chiude con 20 punti (6 ace). L'opposto si conferma invece tra i migliori al mondo nel ruolo, mettendo per terra 28 palloni (5 ace) e vincendo il duello a distanza con Yuri Romanò. Dopo quattro successi consecutivi , si ferma la corsa dell'maschile nella Volleyball Nations League 2022 . Sul taraflex dello Smart Araneta Coliseum di Quezon City (Filippine) gli Azzurri di- ancora in panchina a causa delle positività al Covid di buona parte dello staff italiano, compreso- incassano il(13-15) contro un. La nazionale nipponica, allenata da Philippe Blain, viene letteralmente trascinata da unoe dal solito, debordante,. Lo schiacciatore dell'Allianz Milano è, confermandosi palleggiatore aggiunto tanto efficace quanto spettacolare grazie a sontuose finte d'attacco per poi palleggiare verso un compagno, e chiude con. L'opposto si conferma invece tra i migliori al mondo nel ruolo, mettendo per terrae vincendo il duello a distanza con

dominando nel duello a muro (14-2) e confermando ottime cose col solito, meraviglioso, ricezione e della mancanza di efficacia dai nove metri. Oltre a incassare qualcosa come 14 ace, gli Azzurri non riescono infatti mai a fare male nel primo fondamentale della Pallavolo contemporanea, regalando anzi 23 punti agli avversari con errori non forzati proprio dalla battuta. Risultano così vani i 22 punti di un ottimo 5° posto provvisorio in classifica, con 12 punti, mentre il Giappone sale a quota 15 e scavalca gli Stati Uniti, mettendosi alle spalle della coppia formata da Francia e Polonia. L'Italia, pure confermando ottime cose col solito, meraviglioso, Simone Giannelli , paga dazio per colpa di una giornata decisamente no ine delladai nove metri. Oltre a incassare qualcosa come, gli Azzurri non riescono infatti mai a fare male nel primo fondamentale della Pallavolo contemporanea,agli avversari con errori non forzati proprio dalla battuta. Risultano così vani idi un ottimo Daniele Lavia , il più continuo tra le file tricolori insieme a Giannelli (8). L'Italvolley resta pertanto alin classifica, con 12 punti, mentre il Giappone sale a quota 15 e scavalca gli Stati Uniti, mettendosi alle spalle della coppia formata da

La partita

23 punti a causa di errori al servizio è davvero troppo per la Pallavolo contemporanea. In un'epoca in cui il fondamentale dai nove metri è ormai, a tutti gli effetti, un attacco, contro una squadra come il Giappone non si può pensare di vincere senza incidere da fondo taraflex. Eppure l'italia ci è quasi riuscita, a conferma di quanto la VNL sia un torneo dal peso specifico decisamente relativo - anche se da quest'anno assegna punti per il ranking mondiale FIVB e non può essere snobbata - e di come l'Italia sia comunque una squadra ormai stabilmente tra le migliori al mondo per qualità del proprio gioco. Anche in una giornata in cui la ricezione degli Azzurri fa acqua da tutte le parti, non soltanto per i 14 ace incassati, costringendo Giannelli a rincorrere la palla ben oltre la linea dei tre metri, il 6+1 scelto da coach Giolito compensa con grande senso della posizione a muro e ottime percentuali in attacco (61% a fine gara). Nel k.o. contro i nipponici, l'Azzurro ad andare maggiormente in difficoltà è certamente Lavia e Romanò. L'altro schiacciatore dell'Italvolley si conferma invece metronomo nel gioco di questa Nazionale, salendo in cattedra durante la grande rimonta del 3° set, grazie a 3 punti personali (2 muri) nel break di 5-0 con cui l'Italia passa da 21-24 a 26-24 e avanti 2-1 nelle frazioni vinte. Regalare qualcosa comea causa diè davvero troppo per la Pallavolo contemporanea. In un'epoca in cui ilè ormai, a tutti gli effetti, un attacco, contro una squadra come il Giappone non si può pensare di vincere senza incidere da fondo taraflex. Eppure l'italia ci è quasi riuscita, a conferma di quanto la VNL sia un torneo daldecisamente relativo - anche se da quest'anno assegna punti per il ranking mondiale FIVB e non può essere snobbata - e di comesia comunque una squadra ormai stabilmenteper qualità del proprio gioco. Anche in una giornata in cui lada tutte le parti, non soltanto per i 14 ace incassati, costringendo Giannelli a rincorrere la palla ben oltre la linea dei tre metri, il 6+1 scelto da coach Giolito compensa conin attacco (61% a fine gara). Nel k.o. contro i nipponici, l'Azzurro ad andare maggiormente in difficoltà è certamente Alessandro Michieletto . Lo schiacciatore dell'Itas Trentino viene sollecitato tantissimo in ricezione, soffrendo insolitamente più di quanto ci si sarebbe potuti aspettare, ed è così giocoforza estromesso spesso dalle rotazioni in attacco, lasciando allora spazio a. L'altro schiacciatore dell'Italvolley si conferma invecedi questa Nazionale, salendo in cattedra durante la, grazie a 3 punti personali (2 muri) nelcon cui l'Italia passa da 21-24 a 26-24 e avanti 2-1 nelle frazioni vinte.

nuovo opposto della Nishida così devastante da posto 2 e dai nove metri che ci rimarrà a lungo impresso nella mente. La maggior qualità del Giappone sta però nell'abnegazione difensiva, oltre che in una serata di grazia in cui ogni colpo impossibile riesce quasi alla perfezione ai pallavolisti di coach Blain. Le dig difensive, ma anche le coperture sull'attacco dei compagni e il senso della posizione nell'occupazione degli spazi, del libero Tomohiro Yamamoto andrebbero oggi prese d'esempio e insegnate nelle scuole-volley (quelle di Fabio Balaso da sempre, manco a dirlo). Akihiro Yamauchi non sarà invece il perfetto prototipo del centrale ma è comunque molto efficace, specie quando non riesce ad arpionare la sfera al massimo della sua elevazione, rifugiandosi così in tocchi sporchi su cui la difesa italiana non riesce comunque a lavorare come potrebbe. Una sconfitta non deve tuttavia creare allarmismi, anche perché l'Italvolley ha tutto il potenziale per giocarsi al meglio le Final Eight di Bologna, pur essendo già qualificata di diritto in quanto Nazione ospitante. Ora bisogna solo resettare e concentrarsi sulla prossima sfida: sabato 25 giugno, dalle ore 13:00 italiane, sarà remake della finale europea contro la Slovenia. Nei set precedenti è invece ildella Gas Sales Bluenergy Piacenza a fare la differenza. Romanò cala però alla distanza, anche perché un po' meno coinvolto da Giannelli, e non riesce a tenere il passo del pari-ruolo avversario, quelda posto 2 e dai nove metri che ci rimarrà a lungo impresso nella mente. La maggiorsta però nell'abnegazione difensiva, oltre che in una serata di grazia in cuiriesce quasi alla perfezione ai pallavolisti di coach Blain. Le dig difensive, ma anche le coperture sull'attacco dei compagni e il senso della posizione nell'occupazione degli spazi, delandrebbero oggi prese d'esempio e insegnate nelle scuole-volley (quelle dida sempre, manco a dirlo).non sarà invece il perfetto prototipo del centrale ma è comunque molto efficace, specie quando non riesce ad arpionare la sfera al massimo della sua elevazione, rifugiandosi così in tocchi sporchi su cui la difesa italiana non riesce comunque a lavorare come potrebbe. Una sconfitta non deve tuttavia creare allarmismi, anche perché l'Italvolley ha tutto il potenziale per giocarsi al meglio le, pur essendo già qualificata di diritto in quanto Nazione ospitante. Ora bisogna solo resettare e concentrarsi sulla prossima sfida:, dalle ore 13:00 italiane, sarà remake della finale europea contro la

Il tabellino

Giappone - Italia 3-2 (25-20; 21-25; 24-26; 25-19; 15-13)

Giappone : Nishida 28, Onodera 6, Otsuka n.e., Yamauchi 15, Takanashi 1, Sekita 2, Oya n.e., K. Takahashi, Tomita n.e., R. Takahashi 8, Ogawa (L) n.e., Ishikawa 20, Yamamoto (L), Murayama n.e. All . Blain.

: Nishida 28, Onodera 6, Otsuka n.e., Yamauchi 15, Takanashi 1, Sekita 2, Oya n.e., K. Takahashi, Tomita n.e., R. Takahashi 8, Ogawa (L) n.e., Ishikawa 20, Yamamoto (L), Murayama n.e. . Blain. Italia: Pinali n.e., Ricci n.e., Cavuto, Michieletto 16, Giannelli 8, Balaso (L), Sbertoli, Bottolo, Galassi 8, Lavia 22, Romanò 16, Anzani 10, Piccinelli (L) n.e., Mosca n.e. All. Giolito.

