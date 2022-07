Italvolley di coach De Giorgi continua a macinare gioco e risultati nella vetta provvisoria della classifica (25 punti, con 8 vittorie in 10 partite) nonché la quarta vittoria consecutiva. La notizia più lieta è rappresentata però dal ritorno in Nazionale di Zar non indossava l'Azzurro dai quarti di finale dei Argentina del mago Luciano De Cecco. Contro l'Iran, l'opposto non ha giocato la miglior partita della carriera, pagando qualcosa in termini di condizione fisica, ma è stato comunque preziosissimo a muro e da palleggiatore aggiunto, chiudendo peraltro da miglior realizzatore degli Azzurri con 17 punti. "Oggi è stato particolare per me tornare in campo con questa maglia. È sempre un qualcosa di speciale, penso che lo si sia visto, soprattutto dalla marea di errori che ho fatto in battuta. C'era un po' di tensione da sciogliere, anche se non sono più un ragazzino". L'di coach De Giorgi continua a macinare gioco e risultati nella Volleyball Nations League 2022 . Il successo (3-1) sull'Iran ha permesso agli Azzurri di conquistare ladella classifica (, con 8 vittorie in 10 partite) nonché la quarta vittoria consecutiva. La notizia più lieta è rappresentata però daldi Ivan Zaytsev . Lonon indossava l'Azzurro dai quarti di finale dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 , in cui l'Italia venne sconfitta al tie-break dall'del mago. Contro l'Iran, l'opposto non ha giocato la miglior partita della carriera, pagando qualcosa in termini di, ma è stato comunquee da, chiudendo peraltro da miglior realizzatore degli Azzurri con. "".

"I ragazzi mi hanno aiutato a trovare ritmo e vincere è stato ancora più bello, anche grazie a una partita di alto livello in cui l'Iran ci ha messo in difficoltà in ricezione forzando molto in battuta. Noi siamo stati lì e abbiamo portato a casa i tre punti. Trovo questa VNL particolarmente rinnovata, rispetto a quella cui ero abituato io, e poi qui in Polonia è tutto organizzato benissimo, con questi palazzetti super tecnologici in cui è sempre un piacere giocare". Gli Azzurri sono già certi di partecipare alle Finals di Bologna, in programma dal 20 al 24 luglio prossimi, dove peraltro saranno testa di serie numero uno nel tabellone a eliminazione diretta. L'Italia dovrà però prima affrontare Serbia (8 luglio, ore 20:00 italiane) e Paesi Bassi (10 luglio ore 17:00) negli ultimi due impegni della prima fase di questa VNL, tentando così di certificare anche sul taraflex il primato già acquisito in quanto Paese ospitante delle Finals.

"Il mio ultimo mese è stato soprattutto dedicato al recupero fisico completo ed è per quello che lo staff tecnico ha preferito lasciarmi più tranquillo a lavorare sul ginocchio, che sta rispondendo molto bene. Speriamo di continuare a migliorare questa condizione, perché cercherò di rendermi utile per questa squadra soprattutto in vista delle Finals di Bologna. Sto in modo decente, diciamo così. Piano piano si può e si deve migliorare qualcosa quotidianamente, però sono contento".

