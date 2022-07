Italvolley di coach De Giorgi nella Week 3 della 3-1 l'Iran, che meno di ventiquattro ore fa aveva battuto con merito i campioni del mondo in carica, con un 3-2 contro la Polonia caratterizzato da un tie-break quasi leggendario. L'Italia conferma però di essere squadra completa e riabbraccia, dopo quasi un anno, anche Zar non gioca la miglior partita della carriera, palesando qualche difficoltà da posto 2, ma è preziosissimo a muro (3) e comunque miglior marcatore per la Nazionale, con 17 punti a fine gara. Altra prova di forza per l'di coach De Giorgi nella Week 3 della Volleyball Nations League maschile 2022. Gli Azzurri superano infatti, che meno di ventiquattro ore fa aveva battuto con merito i, con un 3-2 contro la Polonia caratterizzato da un tie-break quasi leggendario. L'Italia conferma però di esseree riabbraccia, dopo quasi un anno, anche Ivan Zaytsev : lonon gioca la miglior partita della carriera, palesando qualche difficoltà da posto 2, ma è(3) e comunqueper la Nazionale, cona fine gara.

3 ace), è preciso a muro e praticamente perfetto nel variare il gioco, sfruttando bene i centrali e la pipe delle sue bande, oltre a chiudere con 7 punti a referto. All'Iran non bastano così i 26 punti di Milad Ebadipour, fresco acquisto dell'Allianz Milano, né i 23 dell'opposto Amin Esmaeilnezhad. Primato in classifica provvisorio per l'Italia, grazie a 25 punti e otto vittorie su dieci partite giocate finora. Gli Azzurri sono comunque già certi della qualificazione matematica alle Final Eight di Bologna (20-24 luglio 2022), dove saranno peraltro testa di serie numero 1 del tabellone a eliminazione diretta. Insieme all'opposto della Cucine Lube Civitanova , brilla anche Simone Giannelli , ma ciò rappresenta ormai una costante nel torneo. Il palleggiatore della Sir Safety Conad Perugia domina dai nove metri (), è preciso a muro enel variare il gioco, sfruttando bene i centrali e la pipe delle sue bande, oltre a chiudere cona referto. All'Iran non bastano così i, fresco acquisto dell'Allianz Milano, né idell'opposto. Primato in classifica provvisorio per l'Italia, grazie a 25 punti e otto vittorie su dieci partite giocate finora. Gli Azzurri sono comunque già certi dellaalle(20-24 luglio 2022), dove saranno peraltrodel tabellone a eliminazione diretta.

Ad

Sbertoli: "Estro, tattica e 1° tempi i segreti del palleggiatore"

Nations League maschile Giannelli fenomenale, l'Italia regola 3-0 la Bulgaria IERI A 16:33

La partita

La notizia più importante della giornata è sicuramente rappresentata dalla ritrovata titolarità di Zaytsev. Lo Zar, per quanto sempre troppo "chiacchierato", è pallavolista ancora molto importante per questa Nazionale, non fosse altro per la sua leadership carismatica. In questa VNL, Yuri Romanò ha dimostrato di possedere un braccio veloce e potente in posto 2, ma gli serve ancora quell'esperienza necessaria per raggiungere i livelli di Zaytsev. Non ingannino allora le cifre odierne dell'opposto di Civitanova, il quale fatica molto da posto 2 in alcuni frangenti della sfida e, soprattutto, non trova continuità dai nove metri, mandando direttamente in rete ben 5 battute. La condizione di Zaytsev non è certo delle migliori, eppure lo Zar è comunque prezioso, che sia grazie a un muro-punto, a una difesa, o a un palleggio perfetto nel momento in cui Giannelli è tagliato fuori sulla ricostruzione. A proposito di Giannelli, non troviamo più aggettivi per descriverne un'altra prova da "professore" nel ruolo di palleggiatore. Perfetto nel tenere in ritmo qualsiasi compagno e saggio nel rigiocare col singolo dopo un errore di quest'ultimo, dominante dai nove metri con variazioni perfette e abile sia a muro che in difesa. "Prestige", come l'hanno soprannominato a Perugia, è ormai un artista completo del taraflex, capace di lasciare senza parole qualsiasi spettatore. Non è un caso che, nel rendimento di questa Italvolley, una buona percentuale passi dalle mani di un pallavolista che sta forse riscrivendo il manuale del perfetto alzatore.

Intervista doppia Lavia-Sbertoli: Trentino, Nazionale e curiosità

smalto migliore, riuscendo nuovamente a svettare ad altezze siderali anche per il muro iraniano e affinando la connection in pipe col proprio palleggiatore. abile in tutto, andando in tilt solo sul micidiale servizio di Ebadipour e lasciando così spazio a Mattia Bottolo. Il nuovo schiacciatore di Civitanova prima riapre il secondo set con una serie impressionante di battute e, siccome gli Azzurri non riescono a vincerlo, decide poi di rifarsi personalmente nel terzo con l'ace del 25-23. La battuta è forse il fondamentale in cui l'Italia ha meno impressionato finora in questa VNL, pertanto Bottolo rappresenta una risorsa importante per il gruppo Azzurro, anche se può e deve migliorare in attacco e in ricezione per trovare stabilmente spazio nel 6+1 di coach De Giorgi. Infine, Fabio Balaso e Gianluca Galassi. Il libero si conferma tra i migliori al mondo, aiutando i compagni nel momento in cui il servizio degli iraniani sale di colpi e di intensità, prima di lasciare spazio al rientrante Leonardo Scanferla (classe 1998), il quale finalmente ritrova il taraflex dopo l'infortunio patito nella prima sfida di questa VNL. Galassi è invece semplicemente perfetto nei 1° tempi (13 punti), anticipando molto il colpo con una buona rincorsa, non dà mai punti di riferimento alle opzioni dei centrali avversari - oggi davvero poco coinvolti nel gioco dell'Iran e imprecisi anche nel lavoro a muro - e finalmente trova continuità anche dai nove metri, sfruttando una battuta che può fare tanto male agli avversari. Il 3-1 sull'Iran non è comunque caratterizzato soltanto dalla coppia Giannelli-Zaytsev, anzi. Alessandro Michieletto ritrova infatti, seppur a tratti, lo, riuscendo nuovamente a svettare adanche per il muro iraniano e affinando la connection in pipe col proprio palleggiatore. Daniele Lavia si conferma, ancora una volta,, andandosolo sule lasciando così spazio a. Il nuovo schiacciatore di Civitanova prima riapre il secondo set con unae, siccome gli Azzurri non riescono a vincerlo, decide poi di rifarsi personalmente nel terzo con. Laè forse il fondamentale in cui l'Italia ha meno impressionato finora in questa VNL, pertanto Bottolo rappresenta unaper il gruppo Azzurro, anche se può e deve migliorare in attacco e in ricezione per trovare stabilmente spazio nel 6+1 di coach De Giorgi. Infine,. Il libero si conferma, aiutando i compagni nel momento in cui il servizio degli iraniani sale di colpi e di intensità, prima di lasciare spazio al rientrante(classe 1998), il quale finalmente ritrova il taraflex dopo l'infortunio patito nella prima sfida di questa VNL.è invece semplicemente(13 punti), anticipando molto il colpo con una buona rincorsa, non dà mai punti di riferimento alle opzioni dei centrali avversari - oggi davvero poco coinvolti nel gioco dell'Iran e imprecisi anche nel lavoro a muro - e finalmente trova, sfruttando una battuta che può fare tanto male agli avversari.

Il tabellino

Italia - Iran 3-1 (25-16; 25-27; 25-23; 25-23)

Italia : Cavuto n.e., Michieletto 11, Giannelli 7, Balaso (L), Sbertoli, Zaytsev 17, Bottolo 4, Cortesia n.e., Galassi 13, Lavia 11, Romanò n.e., Anzani 10, Russo n.e., Scanferla (L). All . De Giorgi.

: Cavuto n.e., Michieletto 11, Giannelli 7, Balaso (L), Sbertoli, Zaytsev 17, Bottolo 4, Cortesia n.e., Galassi 13, Lavia 11, Romanò n.e., Anzani 10, Russo n.e., Scanferla (L). . De Giorgi. Iran: Jelveh, Ebadipour 26, Toukhteh 4, Hazratpourtalatappeh (L), Gholipour (L), Esmaeilnezhad 23, Vadi 1, Daneshdoust n.e., Sarlak 1, Esfandiar 5, Saadat, Pazhooman, Malakisorkhi, Sharifi 4. All. Behrouz.

La notte magica di Michieletto contro Perugia: i colpi più belli

Pallavolo Bronzo per l'Italia ai Giochi del Mediterraneo 2022 04/07/2022 A 14:53