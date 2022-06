reazione d'orgoglio per l'Italvolley maschile nella l'Italia demolisce 3-0 una Slovenia che recita spesso la parte della vittima sacrificale, non riuscendo mai a giocare con continuità in nessun fondamentale. A differenza della nazionale allenata da Mark Lebedew, i pallavolisti di coach Nicola Giolito cambiano decisamente marcia rispetto alla sfida coi nipponici, facendo male dai nove metri (6 ace a fronte di 13 errori) e tenendo benissimo in ricezione, con variare al meglio il gioco con bande e centrali, senza ovviamente dimenticare Yuri Romanò. Grandemaschile nella Volleyball Nations League 2022 . A testimonianza della mentalità vincente degli Azzurri, dopo il k.o. al tie-break contro il Giappone nel turno precedente,unache recita spesso la parte della vittima sacrificale, non riuscendo mai a giocare con continuità in nessun fondamentale. A differenza della nazionale allenata da Mark Lebedew, i pallavolisti di coach Nicola Giolito cambiano decisamente marcia rispetto alla sfida coi nipponici, facendo male(6 ace a fronte di 13 errori) e tenendo benissimo in, con Simone Giannelli che può cosìcon bande e centrali, senza ovviamente dimenticare

solidissimo in ricezione e sempre spettacolare in attacco, variando tra pallonetti spinti che ormai lo vedono maestro di questa giocata e parallele in no-look su cui il pubblico di Quezon City si esalta non poco. Michieletto chiude così con 16 punti (2 muri, 1 ace), davanti a 7 a testa per la coppia Anzani-Galassi. Sono invece 5 i punti di Giannelli, col palleggiatore Azzurro che sale in cattedra a fine 2° set (vinto 25-16 dall'Italia) grazie a un break personale di 3-0 con altrettanti attacchi. Protagonista di giornata è però Alessandro Michieletto . L'unicorno della Pallavolo italiana domina a 360°, risultandoe sempre, variando trache ormai lo vedono maestro di questa giocata esu cui il pubblico di Quezon City si esalta non poco. Michieletto chiude così con(2 muri, 1 ace), davanti a Daniele Lavia (14, con 2 ace) e aiper la coppia. Sono invece, col palleggiatore Azzurro che sale in cattedra a fine 2° set (vinto 25-16 dall'Italia) grazie a un break personale di 3-0 con altrettanti attacchi.

La partita

Una sfida praticamente senza storia, ma comunque la cartina al tornasole di una bella reazione dell'Italvolley, soprattutto alla luce delle difficoltà nella sfida col Giappone di giovedì 24 giugno. La Nazionale cambia decisamente volto contro la Slovenia, spingendo il piede sull'acceleratore fin dal primo rally e non regalando granché con errori non forzati, specie dai nove metri. Il primo fondamentale contemporaneo manda anzi in crisi la ricezione slovena, in particolare quella di un Rok Mozic mai in ritmo partita, e garantisce agli Azzurri una fase break in cui la squadra di coach Giolito è pressoché perfetta. Per quanto coach Lebedew lasci a riposo sia capitan Tine Urnaut che l'esperto centrale Alen Pajenk, rendendo così meno probante l'impegno per l'Italia, Michieletto e compagni offrono un'ottima prova a 360°. Tenuta e grande collaborazione in ricezione, ottime percentuali in attacco (57% di eccellenza di squadra) e perfezione in posto 4, con la coppia Lavia-Michieletto a fare la differenza grazie a grandi giocate individuali. Al centro della rete Anzani sta poi offrendo in questa VNL una continuità di rendimento impressionante, confermando quanto l'Italia sia abile nel fondamentale del muro grazie a un'organizzazione di squadra tra le migliori al mondo.

Slovenia si dimostra poco lucida in tante situazioni, con alcuni scontri fortuiti tra giocatori che caratterizzano rally importanti e testimoniano le difficoltà dei vice campioni d'Europa. Per ora è una VNL 2022 abbastanza altalenante per quasi tutte le squadre, ma l'Italia si gode il 2° posto provvisorio in classifica, a quota 16 punti e dietro soltanto ai campioni olimpici della staffetta tra Pinali e Romanò: a differenza dei trionfali Europei dello scorso settembre, il nuovo opposto della cosa farà Ivan Zaytsev in questa lunghissima estate per gli Azzurri. Innegabile che lo Zar abbia un talento e un carisma superiori a quelli dei due giovani pari-ruolo, ma la condizione fisica deve essere delle migliori per non rallentare la marcia dell'Italvolley. La sensazione è che il giocatore della accordo biennale e che non vuole lasciare nonostante le insistenti voci di mercato circa un suo possibile trasferimento a Milano, possa giocarsi la titolarità in vista dei Mondiali del prossimo agosto. Sarebbe un rientro importante per una Nazionale che comunque ha trovato nuovi leader, soprattutto in Giannelli, e ha già dimostrato di poter fare benissimo anche senza il fenomenale opposto classe 1988. Domenica 26 giugno, sempre alle ore 13:00 italiane, ultima sfida della Week 2 di questa VNL, contro una Cina falcidiata dal Covid e in precarie condizioni fisiche, reduce peraltro dal k.o. (1-3) con l'Argentina. Di contro, lasi dimostrain tante situazioni, con alcuniche caratterizzano rally importanti e testimoniano le difficoltà dei. Per ora è una VNL 2022 abbastanza altalenante per quasi tutte le squadre, ma l'Italia si gode ilprovvisorio in classifica, a quotae dietro soltanto ai campioni olimpici della Francia di coach Andrea Giani . Contro la Slovenia si rivede peraltro la: a differenza dei trionfali Europei dello scorso settembre, il nuovo opposto della Gas Sales Bluenergy Piacenza sembra aver scalato le gerarchie ed essere diventato il titolare di posto 2, ma Pinali viene sempre tenuto in grande considerazione da Fefè De Giorgi e il suo staff. Il tutto, aspettando di capirein questa lunghissima estate per gli Azzurri. Innegabile che lo Zar abbia une unsuperiori a quelli dei due giovani pari-ruolo, ma ladeve essere delle migliori per non rallentare la marcia dell'Italvolley. La sensazione è che il giocatore della Cucine Lube Civitanova , club con cui ha une che non vuole lasciare nonostante le insistenti voci di mercato circa un suo, possa giocarsi ladel prossimo agosto. Sarebbe un rientro importante per una Nazionale che comunque ha trovato nuovi leader, soprattutto in Giannelli, e ha già dimostrato di poter fare benissimo anche senza il fenomenale opposto classe 1988. Domenica, sempre alleitaliane, ultima sfida della Week 2 di questa VNL, contro unae in precarie condizioni fisiche, reduce peraltro dal k.o. (1-3) con l'Argentina.

Il tabellino

Italia - Slovenia 3-0 (25-19; 25-16; 25-21)

Italia : Pinali 5, Ricci n.e., Cavuto n.e., Michieletto 16, Giannelli 5, Balaso (L) , Sbertoli, Bottolo n.e., Galassi 7, Lavia 14, Romanò 6, Anzani 7, Piccinelli (L) n.e., Mosca n.e. All . Giolito.

: Pinali 5, Ricci n.e., Cavuto n.e., Michieletto 16, Giannelli 5, Balaso (L) , Sbertoli, Bottolo n.e., Galassi 7, Lavia 14, Romanò 6, Anzani 7, Piccinelli (L) n.e., Mosca n.e. . Giolito. Slovenia: T. Stern 1, Pajenk n.e., Kozamernik 3, Kosenina (L), Bosnjak 2, Vincic 1, Stalekar 2, Koncilja 2, Klobucar 3, Kovacic (L) n.e., Z. Stern 12, Ropret, Urnaut n.e., Mozic 11. All. Lebedew.

