Polonia perde un suo punto fermo. Sicuramente per tutta la Wilfredo Leon, fenomenale schiacciatore in forza anche alla pulizia del tendine rotuleo del ginocchio sinistro, sistemando così un problema fisico che, da marzo, lo aveva limitato non poco in termini di esplosività atletica e verticalità, due delle componenti chiave nel suo gioco. Laperde un suo punto fermo. Sicuramente per tutta la Volleyball Nations League 2022 . Quasi certamente anche per i prossimi Mondiali maschili., fenomenale schiacciatore in forza anche alla Sir Safety Conad Perugia , ha infatti deciso di ricorrere all'intervento chirurgico per ladel ginocchio sinistro, sistemando così un problema fisico che, da marzo, lo aveva limitato non poco in termini di, due delle componenti chiave nel suo gioco.

Polonia, iridata nelle ultime due edizioni (2014-2018) e alla caccia di un tris consecutivo riuscito nella storia soltanto a Italia (1990-1998) e Brasile (2002-2010), perde così un giocatore molto importante nel roster a disposizione di Nikola Grbic, nuovo commissario tecnico della selezione maschile (quella femminile è stata invece affidata a compagno di Leon anche a Perugia dal 2022-23, diverrà così giocoforza punta di diamante del team polacco, che qualche settimana fa aveva peraltro già perso La, iridata nelle ultime due edizioni (2014-2018) e alla caccia di unriuscito nella storia soltanto a, perde così un giocatore molto importante nel roster a disposizione di, nuovo commissario tecnico della selezione maschile (quella femminile è stata invece affidata a Stefano Lavarini ). Kamil Semeniuk , schiacciatore che diventeràdal 2022-23, diverrà così giocoforza punta di diamante del team polacco, che qualche settimana fa aveva peraltro già perso Norbert Huber per la rottura del tendine d'Achille, patita dal centrale in gara-3 di finale della Plusliga tra il suo ZAKSA e lo Jastrzebski Wegiel.

"Dopo i consulti con diversi specialisti, sono consapevole che dovrò operarmi. Lo farò settimana prossima e i tempi di recupero sono attualmente stimati tra il mese e mezzo e i tre mesi. Pertanto, salterò la VNL e c'è un grande punto interrogativo anche sulla mia presenza nella Polonia che parteciperà ai prossimi Mondiali". Con queste parole, scritte via social network, Leon ha pertanto confermato l'assenza certa alla VNL 2022, ma anche quella molto probabile ai prossimi Mondiali. "Per me è un momento davvero complicato, poiché ho sempre fatto di tutto per evitare interventi chirurgici, ma so che tornare ad allenarmi con la nazionale sarebbe ora troppo doloroso e rischioso per la mia carriera. Credo che tornerò ancora più forte e sarò pronto a lottare per vincere trofei nei prossimi eventi".

