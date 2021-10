L’Italia del volley ha ancora voglia di esultare. Sì, con le nazionali giovanili lo sta già facendo ma c’è anche un’altra squadra senior da tifare, che compete per il titolo mondiale.

Parliamo della nazionale di volley femminile non udenti che, da campionessa europea in carica, è in finale mondiale nella rassegna di Chianciano Terme e Chiusi e affronterà la Turchia per il titolo.

Le ragazze di Alessandra Campedelli hanno battuto l’Ucraina in semifinale con un grande 3-0 (25-23, 25-22, 25-16) conquistando una meritatissima finale per il percorso fatto proprio nella rassegna. La sfida per l’oro contro la Turchia sarà sabato 2 ottobre alle 15:30. Pronti a tifare le nostre azzurre!

