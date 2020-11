Come se non bastasse, più o meno tutti i club vivono con una pericolosa spada di Damocle sulla testa, quella del fallimento. Secondo uno studio de Il Sole 24 Ore, infatti, le perdite derivanti dai mancati incassi del pubblico fisico ai palazzetti sono piuttosto ingenti per realtà che non possono neanche lontanamente paragonarsi a quelle del calcio, sostenute almeno dai diritti TV. La stima del quotidiano economico è che nella stagione 2018-19 le squadre maschili di Serie A abbiano incassato dagli ingressi nei palazzetti circa 7,5 milioni di euro, mentre quelle femminili 2,5. Una cifra non altissima, ma unica fonte di introiti extra oltre agli sponsor, visto che i contributi televisivi sono pressoché trascurabili. Giocare a porte chiuse, dunque, sta mettendo in seria difficoltà i club.

La speranza sia per il presidente della Legavolley Massimo Righi, sia per quello della Legavolley Femminile Mauro Fabris è che si riesca a ottenere qualche sovvenzione dal Governo per poter andare avanti senza affanno e senza il pensiero che si rischi di dover chiudere tutto. Ecco in proposito le parole di qualche giorno fa di Righi a “Barba e Capelli” di Trc, come riporta iVolleymagazine.it: “Speravamo di non dover affrontare questo anche se era una delle ipotesi. Per ciò che riguarda gli aiuti economici stiamo portando avanti un discorso molto serio col Governo attraverso il Comitato 4.0 con Lega Basket e Lega Pro di calcio: vogliamo beneficiare dei sussidi garantiti anche ad altre aziende italiane e al calcio. Non saranno a fondo perduto, ma intanto potrebbero aiutare le società per ciò che concerne la liquidità… Avevamo ipotizzato di avere il ‘fiato’ per andare avanti senza problemi fino a fine dicembre. Però chiediamo a gran voce un aiuto al Governo, non vogliamo essere sempre secondi al calcio. Mi fa effetto che nel calcio si dica che già non ci siano i soldi per pagare gli stipendi di novembre, la liquidità derivanti dai diritti tv è ingente”.