3-0 anche la Bartoccini-Fortinfissi Perugia, volando provvisoriamente al comando della classifica. Alexa Gray (16) e Camilla Mingardi (15) le migliori realizzatrici per la squadra lombarda, che ha beneficiato però - ancora una volta - della splendida regia di Jordyn Poulter. La Vero Volley Monza di Alessia Orro fa due in fila, rifilando un sonoro 3-0 alla Volley Bergamo 1991 e salendo a 6 punti in classifica. La squadra allenata da Marco Gaspari non ha bisogno di strafare, trovando nell'opposto Magdalena Stysiak la miglior realizzatrice dell'incontro con 17 punti. La giovanissima polacca (classe 2000) regala forse qualcosa di troppo alle padrone di casa (7 errori), ma si conferma talento cristallino in questo volley, al pari della serba Katarina Lazovic, autrice oggi di 15 punti. Vittoria 3-0 anche per la Savino Del Bene Scandicci, capace di espugnare il Palazzo dello Sport di Cuneo grazie alla coppia Lippmann-Pietrini (31 punti in due). Alla Bosca S. Bernardo non basta un'ispiratissima Lucille Gicquel (18 punti) e neppure il gran lavoro al centro di una travolgente Federica Squarcini (11). Mercoledì molto ricco, quello della 3ª giornata di Serie A1 femminile, pur aspettando il big-match che arricchirà di un altro capitolo la rivalità sportiva tra la Conegliano di Paola Egonu e Novara . Non si ferma la corsa della Unet E-Work Busto Arsizio, perché la squadra di coach Musso regolaanche la, volando provvisoriamente al comando della classifica. Alexa Gray (16) e Camilla Mingardi (15) le migliori realizzatrici per la squadra lombarda, che ha beneficiato però - ancora una volta - della splendida regia di. Ladi Alessia Orro fa due in fila, rifilando un sonoroe salendo a 6 punti in classifica. La squadra allenata da Marco Gaspari non ha bisogno di strafare, trovando nell'oppostola miglior realizzatrice dell'incontro con. La giovanissima polacca (classe 2000) regala forse qualcosa di troppo alle padrone di casa (7 errori), ma si conferma talento cristallino in questo volley, al pari della serba, autrice oggi di 15 punti. Vittoriaanche per la, capace di espugnare il Palazzo dello Sport di Cuneo grazie alla(31 punti in due). Alla Bosca S. Bernardo non basta un'ispiratissimae neppure il gran lavoro al centro di una travolgente Federica Squarcini (11).

La VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore ritrova il successo, dopo lo 0-3 incassato nello scorso turno da Novara. La squadra allenata da Martino Volpini espugna il Palazzo dello Sport di Roma, infliggendo un netto 3-1 alla Acqua & Sapone Roma Volley Club, cui non bastano i 23 punti di un'indomita Hanna Klimets. L'opposto bielorussa, classe 1998, è inarrestabile a 360°, ma da sola può davvero poco contro le bocche da fuoco ospiti. Malual Adhuoljok John Majak, opposto classe 2000, nata proprio a Roma da genitori del Sud Sudan, domina la scena con 21 punti (ben 6 muri), ma Casalmaggiore beneficia anche dei 20 di Ellen Braga e dei 18 di Yana Shcherban per centrare il 2° successo in campionato. Vittoria anche per la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, che supera 3-1 la Reale Mutua Fenera Chieri con una grande prova corale. Ben cinque le giocatrici in doppia cifra per punti realizzati - top scorer la statunitense Sonja Newcombe con 14 punti e un solo errore in attacco, mentre Tatiana Kosheleva ne mette a referto 14, anche se la russa di errori ne commette ben 5 - e buona prova per Giulia Mancini (14 punti, con 2 ace e altrettanti muri).

SuperLega Piacenza sgambetta Civitanova coi 35 di Lagumdzija 17/10/2021 A 19:48

SERIE A1 FEMMINILE: I RISULTATI DELLA 3ª GIORNATA

Roma - Casalmaggiore 1-3 (24-26; 18-25; 25-23; 21-25)

Acqua & Sapone Roma Volley Club : Avenia n.e., Trnkova 8, Bucci (L) n.e., Bugg 2, Cecconello 6, Venturi (L), Stigrot 12, Papa, Pamio10, Klimets 23, Arciprete 1, Rebora 1, Decortes 2. All. Saja.

: Avenia n.e., Trnkova 8, Bucci (L) n.e., Bugg 2, Cecconello 6, Venturi (L), Stigrot 12, Papa, Pamio10, Klimets 23, Arciprete 1, Rebora 1, Decortes 2. All. Saja. Vbc Trasport Pesanti Casalmaggiore: Ferrara (L), Braga 20, Bechis 3, Mangani, Carocci, Guidi 3, White 1, John Majak 21, Shcherban 18, Szucs, Zhidkova n.e., Di Maulo n.e., Zambelli 7, Rahimova n.e. All. Volpini.

Vallefoglia - Chieri '76 3-1 (25-23; 16-25; 25-23; 25-17)

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia : Scola 3, Fiori (L) n.e., Cecchetto (L), Carcaces 10, Jack-Kisal 10, Mancini 14, Botezat 1, Kosheleva 14, Newcombe 15, Berasi, Kosareva, Tonello n.e. All. Bonafede.

: Scola 3, Fiori (L) n.e., Cecchetto (L), Carcaces 10, Jack-Kisal 10, Mancini 14, Botezat 1, Kosheleva 14, Newcombe 15, Berasi, Kosareva, Tonello n.e. All. Bonafede. Reale Mutua Fenera Chieri: Alhassan 9, Cazaute, Bosio 2, Frantti 15, Piovesan 1, Bonelli n.e., Grobelna 13, Villani 13, De Bortoli (L), Mazzaro 11, Armini, Adriano n.e., Weitzel, Guarena (L) n.e. All. Bregoli.

Bergamo - Monza 0-3 (21-25; 23-25; 15-25)

Volley Bergamo 1991 : Ohman, Ogomis 3, Enright 1, Di Iulio, Borgo 7, Marcon n.e., Cicola, Turlà, Schoelzel 6, Faraone (L), Lanier 11, Loda 9, Cagnin 5. All. Giangrossi.

: Ohman, Ogomis 3, Enright 1, Di Iulio, Borgo 7, Marcon n.e., Cicola, Turlà, Schoelzel 6, Faraone (L), Lanier 11, Loda 9, Cagnin 5. All. Giangrossi. Vero Volley Monza: Lazovic 15, Stysiak 17, Boldini, Gennari 12, Van Hecke 2, Orro 2, Mihajlovic n.e., Parrocchiale (L), Danesi 8, Zakchaiou 5, Davyskiba n.e., Candi, Moretto n.e., Negretti (L) n.e. All. Gaspari

Cuneo - Scandicci 0-3 (24-26; 23-25; 21-25)

Bosca S. Bernardo Cuneo : Kuznetsova 12, Montabone, Squarcini 11, Spirito (L), Zanette, Agrifoglio 1, Gicquel 18, Signorile 2, Caruso, Jasper 9, Gay n.e., Stufi 4. All. Pistola.

: Kuznetsova 12, Montabone, Squarcini 11, Spirito (L), Zanette, Agrifoglio 1, Gicquel 18, Signorile 2, Caruso, Jasper 9, Gay n.e., Stufi 4. All. Pistola. Savino Del Bene Scandicci: Angeloni, Alberti 6, Silva Correa 9, Malinov, Napodano (L) n.e., Pietrini 15, Lubian n.e., Zilio 7, Lippmann 16, Orthmann n.e., Milanova, Bartolini n.e., Antropova 1, Castillo (L). All. Barbolini.

Firenze - Trentino 3-1 (25-13; 17.25; 25-16; 25-19)

Il Bisonte Firenze : Sorokaite 14, Sylves 10, Cambi 3, Bonciani, Van Gestel 12, Panetoni (L), Knollema 1, Belien 10, Enweonwu 3, Graziani n.e., Golfieri (L) n.e., Nwakalor 19, Lapini n.e., Diagne n.e. All. Bellano.

: Sorokaite 14, Sylves 10, Cambi 3, Bonciani, Van Gestel 12, Panetoni (L), Knollema 1, Belien 10, Enweonwu 3, Graziani n.e., Golfieri (L) n.e., Nwakalor 19, Lapini n.e., Diagne n.e. All. Bellano. Delta Despar Trentino: Piani 13, Raskie 3, Nizetich 19, Rivero 8, Moro (L), Mason, Rucli 2, Piva 1, Stocco, Furlan 5, Botarelli n.e., Berti n.e. All. Bertini.

Busto Arsizio - Perugia 3-0 (25-21; 25-15; 25-19)

Conegliano - Novara 21 ottobre 2021, ore 20:30

EGONU, CHE EMOZIONE: SFILA CON LA BANDIERA A CINQUE CERCHI

Serie A1 femminile Conegliano sbanca a Roma e coglie la 67ª vittoria di fila! Novara ok 17/10/2021 A 18:21