Nazionale francese maschile di pallavolo ha un nuovo allenatore. Secondo L'Équipe, dopo le dimissioni a sorpresa di Bernardinho, la Federazione transalpina (FFVB) si affida così ad Andrea Giani, 2 anni e mezzo. La leggenda della pallavolo italiana, membro della "generazione di fenomeni" capace di vincere praticamente tutto da giocatore e molto accreditato anche nella nuova carriera da allenatore, avrà come obiettivo quello di bissare l'oro olimpico ottenuto dalla Francia a Tokyo 2020, dopo una finale bellissima e al cardiopalma contro il ROC. Per Giani si tratta della terza nazionale allenata in carriera, dopo le esperienze sulle panchine di Slovenia, con cui ha conquistato l'argento agli Europei 2015 alle spalle proprio della Francia, e Germania, condotta invece al 2° posto negli Europei del 2017 grazie alla coppia formata da Denis Kaliberda (miglior schiacciatore). Ladi pallavolo ha un nuovo allenatore. Secondo, dopo ledi, la Federazione transalpina (FFVB) si affida così ad attuale tecnico di Modena , con un contratto di. La leggenda della pallavolo italiana, membro della "" capace di vincere praticamente tutto da giocatore e molto accreditato anche nella nuova carriera da allenatore, avrà come obiettivo quello diottenuto dalla Francia a Tokyo 2020, dopo una finale bellissima e al cardiopalma contro il ROC. Per Giani si tratta dellaallenata in carriera, dopo le esperienze sulle panchine di, con cui ha conquistatoalle spalle proprio della Francia, e, condotta invece algrazie alla coppia formata da Georg Grozer (miglior opposto in quella rassegna iridata) e(miglior schiacciatore).

LA RUSSIA RIMONTA, MA LA FRANCIA NON SI SCOMPONE: ORO STORICO

Ad

SuperLega Uomini 2021-22 Civitanova, Modena e Perugia ok in gara-1 dei quarti playoff IERI A 21:09

A quanto si apprende da L'Équipe, il tecnico italiano ha superato la concorrenza di Tuomas Sammelvuo, ex schiacciatore finlandese da anni alla guida sia dello Zenit S. Pietroburgo che della Russia. Per Giani un'altra panchina importante, su cui si concentrerà però soltanto dalla fine del Playoff di Superlega. Modena è infatti squadra potenzialmente fortissima, avendo a roster fenomeni del calibro di Bruninho, Earvin N'Gapeth e Yoandy Leal, ma in questa stagione ha finora fallito qualsiasi appuntamento importante. Adesso le rimane così soltanto la possibilità di sparigliare le carte in tavola a Civitanova, Perugia e Trentino nella lotta per lo Scudetto.

SuperLega Uomini 2021-22 Perugia vince la regular season: ecco il quadro Playoff 20/03/2022 A 22:21