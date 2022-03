20 punti e domina nel 3-0 che la Savino Del Bene Scandicci rifila al CV Tenerife La Laguna durante la finale d'andata della CEV Challenge Cup femminile 2021-22. La squadra allenata da Massimo Barbolini ipoteca così il trofeo e può guardare con grande entusiasmo al ritorno, in programma al PalaRiadoli il 23 marzo dalle ore 20:30. L'opposto russa - anche se pare essere atteso il ricorso circa la questione della sua nazionalità, visto che Antropova aveva cominciato la stagione da italiana - domina come sempre in attacco (al netto di un 42% davvero bugiardo), ma stavolta è letale anche a muro (7) e conferma, ancor più del solito, di poter avere un futuro radioso sui taraflex di tutto il mondo. Insieme ad Antropova, anche Natalia disputa una grande partita, con tantissima solidità in ricezione (91% di positiva su 23 palloni) e diagonali nei tre metri sistematicamente scagliate da posto 4. La pallavolo ha una nuova stella, senza dubbio alcuno. Ekaterina Antropova , protagonista di una stagione spaziale, realizza infattie domina nelche larifila al CV Tenerife La Laguna durante ladellafemminile 2021-22. La squadra allenata daipoteca così il trofeo e può guardare con grande entusiasmo al ritorno, in programma al PalaRiadoli ildalle ore 20:30. L'opposto russa - anche se pare essere atteso il ricorso circa la questione della sua nazionalità, visto che Antropova aveva cominciato la stagione da italiana - domina come sempre in attacco (al netto di un 42% davvero bugiardo), ma stavolta èe conferma, ancor più del solito, di poter avere unsui taraflex di tutto il mondo. Insieme ad Antropova, anchedisputa una grande partita, con tantissima(91% di positiva su 23 palloni) e diagonali nei tre metri sistematicamente scagliate da posto 4.

Serata di grazia in ricezione per tutta Scandicci - 56% di eccellenza, 85% di positività - con coach Barbolini che preferisce l'esperienza e la versatilità di Veronica Angeloni alla contagiosa freschezza di Elena Pietrini. La numero 1 della Savino Del Bene ripaga il proprio allenatore con 10 punti (47% in attacco) e tanta costanza, specie da posto 4.

Ad

Diagonale irreale di Ekaterina Antropova contro Tenerife

Pallavolo Magica Scandicci! È in finale di CEV Challenge Cup 02/03/2022 A 19:30

Quando, a soli 18 anni d'età, una singola pallavolista riesce a dominare così una finale europea, significa che ha la stoffa della predestinata. Antropova regala enorme spettacolo nel 3-0 che Scandicci rifila a Tenerife, confermando di essere una di quelle giocatrici in grado di rivoluzionare la pallavolo. Il paragone potrà sembrare troppo forte e azzardato, ma la sensazione è quella di trovarci di fronte a una situazione molto simile rispetto a quelle vissute quando Paola Egonu si consacrò nel gotha della pallavolo mondiale. Altezze siderali, braccio potentissimo, linee strette e incredibili. Ofelia Malinov sa bene di avere un diamante nel gruppo di compagne e la cerca sistematicamente quando l'opposto entra in pieno ritmo partita. Per una volta il braccio al fulmicotone non fa male dai nove metri (5 errori e 0 ace su 10 servizi), ma è debordante in attacco e granitico a muro. Tanto basta per avere ragione di una formazione, quella allenata da Juan Diego Garcia Diaz, comunque forte e gagliarda, che fa del gioco veloce al centro uno dei suoi principali punti di forza. Patricia Aranda Munoz cerca infatti spesso Jessica Wagner e Janelle Jordan, ma quest'ultima non la ripaga (21% in attacco) con costanza. Belly Bhella Nsungimina è invece performante soltanto dai nove metri, non trovando quasi mai continuità in attacco, ma peggio di lei riesce a fare Lisbet Arredondo, la quale chiude con soli 3 punti, il 19% e 5 muri incassati, quasi tutti da Antropova. Impensabile battere allora una squadra che può contare, oltre che su Antropova, anche sulla classe cristallina di Natalia, sulla solidità al centro della ritrovata Ana Beatriz Silva Correa e sui voli di una delle più forti libero al mondo, Brenda Castillo. Per provarci, nella sfida di ritorno del 23 marzo, servirà davvero un miracolo al Tenerife, ma Scandicci sembra aver già prenotato il primo trofeo europeo della sua storia.

Il tabellino

CV Tenerife La Laguna - Savino Del Bene Scandicci 0-3 (20-25; 23-25; 15-25)

Tenerife : Maria n.e., Prol n.e., Nsungimina 7, Jeanpierre 10, Perez, Martinez Vela 1, Aranda Munoz 5, Jordan 7, Delgado n.e., Llabres (L), Wagner 7, Arredondo 3. All. Garcia Diaz.

: Maria n.e., Prol n.e., Nsungimina 7, Jeanpierre 10, Perez, Martinez Vela 1, Aranda Munoz 5, Jordan 7, Delgado n.e., Llabres (L), Wagner 7, Arredondo 3. All. Garcia Diaz. Scandicci: Angeloni 10, Alberti 7, Silva Correa 6, Malinov 3, Napodano (L) n.e., Pietrini n.e., Lubian 1, Natalia 13, Lippmann, Bartolini n.e., Antropova 20, Camera, Sorokaite n.e., Castillo (L). All. Barbolini.

* * *

Rivivi la sfida Tenerife-Scandicci in VOD (Contenuto premium)

Premium Pallavolo CV Tenerife La Laguna - Savino Del Bene Scandicci 01:35:30 Replica