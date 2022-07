Un altro podio per l'Italia della Pallavolo. Gli Azzurri hanno infatti conquistato la medaglia di bronzo ai Giochi del Mediterraneo 2022, superando 3-1 la Francia (22-25; 25-20; 25-15; 31-29) grazie ai 25 punti di Fabrizio Gironi. Si tratta dell'undicesima medaglia conquistata dalla Nazionale maschile nella storia dei Giochi del Mediterraneo, competizione vinta in ben sette occasioni comprese le ultime tre di fila (2009, 2013 e 2018). Archiviata così, seppur solo in parte, l'amarezza per il k.o. in semifinale contro la Croazia, al termine di una partita in cui l'Italvolley di coach Vincenzo Fanizza non è riuscita a sfruttare tutto il suo potenziale e giocare con la consueta qualità offerta durante questo torneo.

Come riporta il sito della Federvolley, una partita in crescita per gli Azzurri, partiti molto contratti ma capaci di ritrovare la giusta concentrazione e migliorare sensibilmente nella correlazione muro-difesa dal 2° set in avanti, sfruttando peraltro al meglio gli errori della nazionale transalpina.

Italia : Recine 9, Di Martino 3, Gironi 25, Magalini 15, Vitelli 7, Falaschi 3; Catania (L), Ferrato, Crosato, Schiro. Ne: Pol, Gardini. All . Fanizza.

: Recine 9, Di Martino 3, Gironi 25, Magalini 15, Vitelli 7, Falaschi 3; Catania (L), Ferrato, Crosato, Schiro. Ne: Pol, Gardini. . Fanizza. Francia: Kaba 6, Faure 10, Panoij 12, Gueye 3, Nevot 4, Basic 11; Ramon (L), Paes 2, Lawani 8, Rebeyrol 1, Pothron 3, Roehrig 5. All. Sapinart.

