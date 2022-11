Futebol scorre da sempre nel sangue dei brasiliani, a prescindere da quale disciplina sportiva essi pratichino. Un'ulteriore controprova di questo assioma è arrivata durante la prima semifinale della Del Monte Supercoppa Italiana 2022 di Pallavolo maschile, giocata tra Cucine Lube Civitanova e Valsa Group Modena. I cucinieri, allenati da Chicco Blengini, 1° novembre (ore 17:00) canarini di coach Andrea Giani hanno però dato molto filo da torcere alla Lube, trascinati come sempre dalla spettacolare regia di Bruno Mossa de Rezende, per tutti Bruninho. Ilscorre da sempre nel, a prescindere da quale disciplina sportiva essi pratichino. Un'ulteriore controprova di questo assioma è arrivata durante la prima semifinale della Del Montedi Pallavolo maschile, giocata tra. I, allenati da Chicco Blengini, si sono imposti per 3-0, centrando così la finale di martedì(ore 17:00) dove affronteranno la Sir Safety Susa Perugia in quella che, a tutti gli effetti, è ormai la classicissima della Pallavolo italiana. Idi coach Andrea Giani hanno però dato molto filo da torcere alla Lube, trascinati come sempre dalladi Bruno Mossa de Rezende, per tutti

Il palleggiatore brasiliano ha incantato tutti i presenti al PalaPirastu di Cagliari, mettendo insieme tante giocate spettacolari e nonostante qualche insolito errore, per un giocatore della sua classe, dovuto alla particolare illuminazione del taraflex sardo. Tra i colpi più belli c'è sicuramente la perfetta alzata in rovesciata per Adis Lagumdzija, avvenuta nell'incredibile scambio sul 21-18 in favore di Civitanova durante il 2° set (minuto 3'38'' del video qui sotto).

Non è la prima volta che il palleggiatore verdeoro, uno dei più forti ed estrosi nella storia di questo sport, incanta con giocate di piede. Nel novembre 2015, durante un allenamento nella sua seconda esperienza a Modena, Bruninho fu infatti protagonista di un colpo dello scorpione, quel gesto atletico-tecnico reso celebre nel mondo dal portiere colombiano René Higuita, tenendo così vivo il rally dopo un tocco di Earvin N'Gapeth (suo compagno anche oggi) che lo aveva mandato fuori tempo nel tentativo di difesa pancake.

