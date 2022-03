Pallavolo

Pallavolo, CEV Challenge Cup - Diagonale irreale di Ekaterina Antropova contro Tenerife

PALLAVOLO, CEV CHALLENGE CUP (F) - Lei è Ekaterina Antropova, opposto di soli 18 anni. Giocate come questa l'hanno resa celebre in questa stagione, in cui è diventata perno della Savino Del Bene Scandicci. Antropova è destinata a scrivere pagine uniche nella storia della pallavolo mondiale. Intanto domina la finale d'andata contro Tenerife.

00:00:33, 31 minuti fa