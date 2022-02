Dopo il 3-1 della sfida d'andata , laconcede il bis sul taraflex del Palais des Victoires di Cannes e vola infemminile 2021-22, dove affronterà l', club turco che nei quarti di finale è riuscito a regolare, non senza fatica, il C.S.M. Lugoj. Trascinata daie dal nuovo, autrice di 10 punti e 4 muri-punto, la Savino Del Bene replica il successo del PalaRiadoli e accede al penultimo atto di una competizione che ora la vede comeper la vittoria finale, considerando il roster a disposizione di coach Massimo Barbolini e ilsemifinaliste: Aydin BBSK, CV Tenerife La Laguna e una tra C.S. Medgidia (Romania) e Tent Obrenovac (Serbia). Oltre alle prove, già citate, di Alberti e Sorokaite, altripallavolistico da parte della(7 punti col 54% in attacco in poco più di un set), mentrechiude con un'altra partita(31% in attacco) ma tiene molto bene in ricezione (69% di positività).

L'uscita di, passata ale già oggi decisiva nel 3-1 sull'Igor Gorgonzola Novara in CEV Champions League, e il quasi contemporaneo arrivo di Sorokaite hanno cambiato un po' volto a questa Scandicci, che ora si godedi prestigio dopo aver conquistato il(seppur con due partite in più rispetto all'Imoco Conegliano). In Challenge Cup,e compagne sono ora attese dal doppio confronto con l'Aydin, che si giocheràcon orari ancora da definire. Le possibilità di centrare la finale non mancano certo, considerando anche la giovanissima età media delle pallavoliste allenate da Alper Hamurcu, ma la squadra turca non va sottovalutata. Nelè infatti arrivata in finale, incassando un doppio k.o. con lama uscendo comunque a testa alta dal confronto col club di coach Gaspari. Il sogno della Savino Del Bene è però quello di diventare ila vincere questo trofeo, che si chiama così dal 2007 e che soltanto Monza e Giannino Pieralisi Volley Jesi (2008-09) hanno saputo conquistare.