Non si ferma la corsa della Savino Del Bene Scandicci in CEV Challenge Cup femminile. La squadra allenata da Massimo Barbolini rifila un netto e sonoro 3-0 all'SC Potsdam nel ritorno degli ottavi di finale e, complice il successo ottenuto anche nella gara d'andata, approda ai quarti, dove attenderà una tra RC Cannes (club francese) e VP UKF Nitra (club slovacco). All'andata il Cannes aveva vinto per 3-0, quindi è lecito aspettarsi un quarto di finale proprio contro la squadra allenata dall'italiano Filippo Schiavo, ex tecnico del Lardini Filottrano in Serie A1 femminile. Ritornando a Scandicci, nel 3-0 su Potsdam non manca però un piccolo campanello d'allarme. Elena Pietrini offre un'altra prova sottotono, soffrendo molto in attacco (29% su 17 palloni giocati, con 3 errori), ma anche in ricezione (21% di eccellenza) e conferma di essere in un momento di flessione non solo in termini di forma atletica. Le attenuanti del caso non mancano, ovviamente: il tour de force estivo può averne condizionato molto la preparazione di questa annata sportiva, così come l'exploit tra Tokyo 2020 ed Europei può averla messa maggiormente sui radar di qualsiasi club avversario. Indiscutibile, però, il fatto che da Elena ci si attenda un altro livello di rendimento, anche perché i Mondiali 2022 non sono poi così lontani e il suo polso sarà fondamentale per i sogni di gloria dell'Italvolley di Davide Mazzanti.

Altra grande prova invece per Sara Alberti. La centrale bresciana, classe 1993, chiude infatti con 11 punti (2 muri e 1 ace) e conferma il buon feeling nel gioco veloce con Ofelia Malinov. Quest'ultima sta ritornando sui soliti standard di rendimento, dopo un'estate alquanto travagliata, che l'aveva messa sotto la lente d'ingrandimento di critici che, a ben vedere, non dovrebbero poter giudicare la carriera di una pallavolista solamente per le prestazioni offerte nel corso di due o tre mesi. Lo sport però è anche questo - non sta a noi sostenere se sia un bene oppure no - e allora a Malinov tocca mettere a tacere le critiche con prove come quella odierna. Il banco di prova non era dei migliori, ma giostrare così bene il gioco è sinonimo di fiducia ritrovata a 360°, sempre che fosse poi stata veramente persa. Alle due azzurre, si aggiungono le prestazioni di Louisa Lippmann, autrice di 11 punti col 50% in attacco, e Natalia Pereira (12 punti con anche il 65% di positività in ricezione). Ora testa a domenica, data del big match contro l'Igor Gorgonzola Novara da disputarsi tra le mura amiche del PalaRiadoli. Un successo pieno (3-0 o 3-1) consentirebbe alla Savino Del Bene di accorciare a soli 2 punti le distanze in classifica proprio sull'AGIL, mentre un k.o. potrebbe costare l'allungo di altre tre squadre: Monza, Busto Arsizio e Chieri, in rigoroso ordine di punti fin qui ottenuti (rispettivamente, 25, 23 e 22).

Il tabellino

SC Potsdam - Savino Del Bene Scandicci 0-3 (17-25; 16-25; 17-25)

Potsdam : Agbortabi 2, Wilczek n.e., Savic 2, Page 3, Vlachaki 5, Lilley 1, Van Aalen, Stiriz (L) n.e., Nemeth 9, Cekulaev 4, Jegdic (L), Markovic 12, Emonts n.e., Helic 2. All. Naranjo Hernandez.

: Agbortabi 2, Wilczek n.e., Savic 2, Page 3, Vlachaki 5, Lilley 1, Van Aalen, Stiriz (L) n.e., Nemeth 9, Cekulaev 4, Jegdic (L), Markovic 12, Emonts n.e., Helic 2. All. Naranjo Hernandez. Scandicci: Angeloni n.e., Alberti 11, Silva Correa 7, Malinov 4, Napodano (L) n.e., Pietrini 6, Lubian n.e., Natalia 12, Lippmann 11, Orthmann 4, Milanova n.e., Bartolini n.e., Antropova 1, Castillo (L). All. Barbolini.

