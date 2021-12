Come già fatto da Novara , anche Conegliano archivia la pratica prenatalizia e vince 3-0 la sfida con il Chemik Police, in una partita dominata da metà del secondo set in poi. Dimenticata dunque la sconfitta al Mondiale per Club, la squadra veneta si ricompone e trova un successo importante, perché era il big match in vetta al Pool E.a tratti anche distratta, ma capace comunque di mettere a segno ben 19 punti. Di una Egonu forse un po' troppo "leggera", ma bisogna anche capirla, visto che spesso il gioco è stato interrotto dai challenge chiamati dalla squadra avversaria e in situazioni di punteggio che in alcun modo potevano impensierire la squadra di Santarelli. In ogni caso, l'opposto delle venete trova un buon 60% in attacco, facendo segnare in tabellino anche un muro punto.