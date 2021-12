Premium Pallavolo Cucine Lube Civitanova - Lokomotiv Novosibirsk 19:49-21:59 Live

2° set, 11-9: arriva anche Lucarelli

Il brasiliano lascia sfogare i compagni, ma si conferma campione assoluto con giocate spaziali. Kurkaev faro del Novosibirsk, anche se gli ospiti sono sempre a contatto in questo set.

2° set, 7-5: Lube inarrestabile in battuta

Che siano tirate o variazioni di sorta, le battute di Civitanova fanno ancora la differenza. Adesso il Lokomotiv non riesce più a giocare coi centrali, per quanto Abaev si stia dimostrando un signor palleggiatore.

2° set, 3-3: Savin prova a suonare la carica

Lokomotiv che si aggrappa agli schiacciatori di posto 4, mentre Perrin comincia a carbuare. Yant Herrera sempre incontenibile.

1° set, 25-17: quanti ace e quanta solidità!

La Lube fa malissimo in battuta (5 ace) e gioca benissimo con gli errori di posizione del muro ospite. 1° set letteralmente dominato dalla squadra di Chicco Blengini.

1° set, 20-14: Civitanova lavora benissimo coi mani-out

Il muro del Lokomotiv, anche quando triplica, non è abbastanza invadente e la coppia formata da Gabi e Yant Herrera si diverte a smerigliarlo.

1° set, 17-12: Simon bombarda col servizio

Il centrale fa malissimo dai nove metri, con due ace consecutivi, ma grande lavoro anche di Yant Herrera, specie contro il muro a tre avversario.

1° set, 14-10: tanti errori per Novosibirsk

La squadra di coach Kostantinov soffre in ricezione e regala tanto in battuta, fondamentale che, a inizio match, sembrava poter pagare ottimi dividendi.

1° set, 10-8: bene a muro la Lube

Gabi perfetto nelle letture, con la squadra di coach Blengini che soffre solamente quando gli avversari provano il fondamentale dai nove metri. Club russo che si conferma squadra che va a sprazzi, ma comunque temibilissima.

1° set, 5-4: Yant Herrera devastante col servizio

Turno micidiale in battuta per il giovane schiacciatore (classe 2001). Adesso gli ospiti cercano di sfruttare molto il gioco veloce al centro, data l'altezza dei centrali.

1° set, 1-3: parte forte il Lokomotiv

La Lube deve ancora prendere le misure degli avversari, che spingono subito forte dai nove metri. Gabi e Yant Herrera saranno invece i terminali offensivi di riferimento, col cubano molto atteso.

Il 6+1 del Lokomotiv: Perrin, Abaev, Lyzik, Kurkaev, Luburic, Savin e Martynyuk (libero). Coach Plamen Konstantinov.

Il 6+1 scelto da coach Blengini: Yant Herrera, Gabi, Simon, Anzani, De Cecco, Lucarelli e Balaso (libero).

Amiche e amici di Eurosport, appassionati del grande volley, benvenuti da parte di Marco Arcari al LIVE-Blogging di Cucine Lube Civtanova-Lokomotiv Novosibirsk, 1ª giornata della Pool C di CEV Champions League maschile. Seppur convocato, capitan Osmany Juantorena non dovrebbe essere della partita, ancora frenato dalla tendinopatia che lo ha tenuto fuori in tanti precedenti match. Si rivede invece lo Zar, Ivan Zaytsev, a disposizione già nell'ultimo turno di Superlega e anche oggi in panchina, tanto da non escludere un suo potenziale ingresso durante la partita.

