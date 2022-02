Premium Pallavolo Lokomotiv Novosibirsk - Cucine Lube Civitanova 12:50-14:55 Live

1° set, 22-20: cambio di opposti

Ad

Lo Zar ritorna in panchina, mentre Gabi Garcia Fernandez prende il suo posto. Altro timeout per coach Blengini.

CEV Champions League Women Pazzesco! Si rigioca Liberec-Dinamo, Novara penalizzata 14 ORE FA

1° set, 20-18: invasione di Simon

Il centrale invade nel tentativo di 1° tempo e il Lokomotiv fa il break. Coach Blengini costretto al timeout, ma quanto stanno mancando le bordate di Zaytsev finora.

1° set, 16-16: Abaev ancora perfetto

Aperture velocissime, specie in posto 2 per le parallele di Luburic, per il giovane palleggiatore del Lokomotiv, che ha approcciato nel migliore dei modi questa sfida. Tanti errori in battuta: 3 per Novosibirsk, 5 per la Lube.

1° set, 13-12: Lokomotiv in palla

A differenza della sfida d'andata, stavolta il club russo tiene bene in ricezione e non regala nulla alla Lube. Zaytsev deve ancora entrare completamente in partita.

La "7" tra De Cecco e Anzani è sempre spettacolare

1° set, 8-10: a muro la Lube è debordante

Non solo Simon, ma anche le triplicazioni a rete di Yant Herrera e il gran lavoro al centro di Anzani. La squadra di coach Blengini ha già messo a segno 5 muri-punto.

1° set, 6-8: Simon dominante a muro

Il centrale cubano fa la differenza nel fondamentale a rete, cominciando a scaldare la mano anche coi 1° tempi. La ricezione della Lube soffre però ancora un po' troppo.

1° set, 4-5: De Cecco show!

Due ace consecutivi per il palleggiatore di Civitanova, che bombarda sistematicamente in posto 5 e fa la differenza con un servizio molto potente.

1° set, 3-1: Abaev comincia bene

Abaev subito perfetto, anche dai nove metri, mentre salta due volte consecutivamente la ricezione della Lube. Novosibirsk fa vedere fin dall'inizio di voler giocare tanto coi centrali.

Il 6+1 con cui risponde il Lokomotiv: Abaev, Perrin, Lyzik, Kurkaev, Savin, Luburic e Martynyuk (libero).

Il 6+1 scelto da Chicco Blengini: Simon, Lucarelli, De Cecco, Zaytsev, Yant Herrera, Anzani e Balaso (libero).

Amiche e amici, appassionati del grande volley, ben ritrovati da parte di Marco Arcari per il LIVE-Blogging di Lokomotiv Novosibirsk-Cucine Lube Civitanova, 5° turno della Pool C di CEV Champions League maschile 2021-22. La Lube non ha mai vinto su questo taraflex, avendo perso entrambi i precedenti giocati in Siberia.

Highlights: Civitanova-Lokomotiv Novosibirsk 3-0

CEV Champions League Civitanova, Perugia e Trento in diretta TV e LIVE-Streaming IERI A 18:37