Premium Pallavolo Itas Trentino - Cannes Dragons 20:22-22:32 Live

2° set, 10-4: ecco Michieletto

Ad

Bomba in diagonale da posto 4 all'incrocio delle linee e finalmente colpo importante per il giovanissimo schiacciatore azzurro, finora poco servito da Sbertoli.

CEV Champions League La chiude Zaytsev: muro a tre e vittoria Lube UN GIORNO FA

2° set, 7-1: come nel parziale precedente

Stesso avvio e identico parziale di 6-0 per l'Itas: nel 1° set erano stati gli ace a fare la differenza per il +6; ora invece, oltre al gran lavoro dai nove metri di Podrascanin, è il muro gialloblù a regalare tanti punti.

2° set, 4-1: Cannes solo al centro

Il club francese cerca solamente la soluzione veloce col 1° tempo, ma non passa quasi mai e paga peraltro la pessima ricezione individuale di Annicette.

Vi ricordiamo che potete seguire in DIRETTA LIVE STREAMING il match a questo link.

1° set, 25-13: Itas subito 1-0!!

Set senza storia, perché Trento domina a 360° e approccia nel miglior modo possibile una sfida comunque importante. Le assenze - e la tragicomica situazione societaria - incidono non poco sul rendimento dei giocatori allenati da coach Dileo.

1° set, 20-10: dolomitico il muro gialloblù

L'Itas domina totalmente nel fondamentale a rete, sporcando qualsiasi attacco ospite e costringendo il Cannes a rigiocare qualsiasi pallone in rally lunghissimi nel caso di punti del club francese.

Lavia insuperabile in difesa, poi ci pensa Michieletto

1° set, 17-6: Trento domina dai nove metri

I turni in battuta della squadra di coach Lorenzetti hanno già fruttato 4 ace e mandano sistematicamente in tilt l'AS Cannes Dragons. Podrascanin sta scaldando la mano con 1° tempi devastanti.

1° set, 14-5: arriva anche Lavia

Da posto 2 lo schiacciatore azzurro è devastante, ma la pessima ricezione del Cannes agevola tantissimo il lavoro dei padroni di casa. Set praticamente senza storia finora e l'Itas non sembra soffrire il lungo stop patito per cause di forza maggiore.

1° set, 10-3: Sbertoli in cattedra

Al netto di un errore nell'apertura in posto 2, l'alzatore è il miglior realizzatore del match con 3 punti finora e serve alla perfezione i compagni, specie la coppia di centrali.

1° set, 5-1: parte bene l'Itas

Coach Dileo lancia Koncilja da opposto - lo sloveno è centrale di ruolo naturale - ma Trento approccia benissimo questa sfida e fa subito male dai nove metri, ma anche col fondamentale a rete.

Il 6+1 in risposta del Cannes: Koncilja, Gruvaeus, Cveticanin, Bregent, Annicette, Batak e Mouiel (libero).

Il 6+1 scelto da coach Lorenzetti: Sbertoli, Podrascanin, Michieletto, Kaziyski, Lisinac, Lavia e Zenger (libero).

LIVE-Blogging di Itas Trentino-AS Cannes Dragons, 3° turno della Pool E di CEV Champions League maschile. Dopo il successo di una superba Perugia ( Amiche e amici, appassionati del grande volley, ben ritrovati da parte di Marco Arcari per ildidelladi CEV Champions League maschile. Dopo il successo di una 3-0 a Istanbul contro il Fenerbahce ), la squadra di coach Angelo Lorenzetti cerca il bis europeo per salire al 2° posto in solitaria.

Highlights: Perugia-Trentino 3-0

CEV Champions League De Cecco attacca dalla seconda linea: che parallela! UN GIORNO FA