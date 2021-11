Unet E-Work Busto Arsizio per archiviare la pratica Gand con un perentorio 3-0 (25-16; 25-14; 25-17) e volare agli ottavi di finale della CEV Cup femminile. La squadra di coach Musso ha fatto ricorso al turnover, lasciando in panchina per tutto il match sia Alexa Gray che Camilla Mingardi, ma ciò nonostante il risultato finale non è stato mai in discussione. Dopo il Allianz MTV Stoccarda. Una sola ora. Tanto è servito allaper archiviare lacon un perentorio(25-16; 25-14; 25-17) e volare aglidella CEV Cup femminile. La squadra di coach Musso ha fatto ricorso al turnover, lasciando in panchina per tutto il match siache, ma ciò nonostante il risultato finale non è stato mai in discussione. Dopo il 3-1 della gara d'andata , matura così un altro buon risultato europeo per le Farfalle, che negli ottavi di finale dovranno ora vedersela contro l'

A trascinare l'Unet E-Work ci hanno pensato le "seconde linee": Valeria Battista e Lucia Bosetti migliori marcatrici dell'incontro, con 11 punti a testa, in una sfida che Busto Arsizio ha dominato nonostante il 43% in attacco e i 19 errori non forzati (9 dal servizio, ma dai nove metri sono arrivati anche 6 ace). Serata agevolata comunque dalla pessima ricezione del Gand (34% di positività, solo 12% di eccellenza), squadra in cui ha tentato di brillare solamente Marlies Janssens. La centrale belga ha chiuso con 10 punti (4 muri-tetto), ma da sola ha potuto davvero poco contro le Farfalle. La doppia sfida degli ottavi di finale, contro l'Allianz MTV Stoccarda, non è ancora stata programmata, ma il club tedesco, per quanto ostico - l'anno scorso aveva disputato la fase a gironi di Champions League - è alla portata di questa Unet E-Work.

Da segnalare, infine, l'ennesima iniziativa dell'UYBA. Da domenica 28 novembre, nella sfida casalinga di Serie A1 contro l'Igor Gorgonzola Novara, sarà infatti disponibile il calendario 2022, realizzato per mettere nero su bianco, ancora una volta, lo stile della società: primariamente e indubbiamente sport, ma con uno sguardo sempre rivolto alla valorizzazione della femminilità.

Il tabellino

Unet E-Work Busto Arsizio - VDK Bank Gent Dames 3-0 (25-16; 25-14; 25-17)

Busto Arsizio : Poulter, Battista 11, Olivotto 5, Monza 2, Bressan (L), Gray n.e., Colombo 3, Mingardi n.e., Zannoni (L), Stevanovic n.e., Bosetti 11, Budai-Ungureanu 10, Herrera Blanco 9. All. Marco Musso.

: Poulter, Battista 11, Olivotto 5, Monza 2, Bressan (L), Gray n.e., Colombo 3, Mingardi n.e., Zannoni (L), Stevanovic n.e., Bosetti 11, Budai-Ungureanu 10, Herrera Blanco 9. All. Marco Musso. Gand: Vandesteene, T. De Quick (L), Janssens 10, Coppin, De Valkeneer 4, Flament 3, L. De Quick, Smeets 4, Vandewiele 5, Devos 2, Longeval (L), Desmet n.e. All. Stijn Morand.

